Aktionsplan im Sommer: Auffüllmöglichkeit gegen Hitze
Foto:  

Da kontinuierliches Trinken an heißen Sommertagen wichtig ist, unterstützen die Stadt Rheinfelden sowie verschiedene Geschäfte und Einrichtungen die Initiative „Refill“.

Die Initiative basiert auf einer einfachen Idee: Mitmachende Geschäfte und Einrichtungen ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern bei großer Hitze ihre mitgebrachten Trinkgefäße direkt vor Ort kostenlos aufzufüllen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Rheinfelden. Erkennbar sind diese sogenannten Refill-Stationen an einem speziellen, blauen Aufkleber mit Wassertropfen. Ebenso gibt es eine bundesweite Karte, auf der die Teilnehmer eingetragen sind.

 

Frisches Wasser soll bei Hitzeprävention helfen

Refill-Stationen in Rheinfelden sind das Soziale Kompetenzzentrum in der Friedrichstraße 6, das Jugendhaus im Tutti-Kiesi-Weg 1, der Stadtteiltreff Pfiffikus in der Schwedenstraße 3, die VHS Rheinfelden in der Hardtstraße 6, das Familienzentrum Rheinfelden in der Elsa-Brändström-Straße 18, das Geschäft Juwelier Ihringer in der Friedrichstraße 7, die Autowelt in der Robert-Bosch-Straße 7, das maxx! Gesundheitszentrum in der Römerstraße 84 sowie fixx! Fitness in der Ochsenmattstraße 7.

Eine Übersicht dazu findet sich auf der städtischen Homepage unter www.rheinfelden.de/Refill

 