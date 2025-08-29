Aktionsplan im Sommer: Auffüllmöglichkeit gegen Hitze

1 Frisches Wasser gibt es künftig an sogenannten „Refill“-Stationen in der Stadt. Foto: Da kontinuierliches Trinken an heißen Sommertagen wichtig ist, unterstützen die Stadt Rheinfelden sowie verschiedene Geschäfte und Einrichtungen die Initiative „Refill“.







Die Initiative basiert auf einer einfachen Idee: Mitmachende Geschäfte und Einrichtungen ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern bei großer Hitze ihre mitgebrachten Trinkgefäße direkt vor Ort kostenlos aufzufüllen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Rheinfelden. Erkennbar sind diese sogenannten Refill-Stationen an einem speziellen, blauen Aufkleber mit Wassertropfen. Ebenso gibt es eine bundesweite Karte, auf der die Teilnehmer eingetragen sind.