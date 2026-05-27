Der Sommer beginnt - und damit auch die Motorradsaison mitsamt röhrenden Motoren. Die Schopfheimer Ortsvorsteher fordern nun einen Aktionsplan.
„Die Leute nehmen keine Rücksicht: Ein schönes Wochenende – und es ist sofort wieder saulaut.“ Mit diesen Worten brachte Raitbachs Ortsvorsteher Sebastian Johannsen in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Thema Motorradlärm aufs Tapet – und wusste sich damit einig mit den Ortsvorstehern der anderen Schopfheimer Höhendörfer wie Gersbach und Kürnberg. Seine Forderung in Richtung Stadtverwaltung: „Wir müssen uns zusammensetzen und einen Maßnahmenkatalog für die Lärmregulierung der Motorräder erstellen.“