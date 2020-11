Aktionsbündnis Klimanotstand Aktivisten kämpfen für besseres Klima in VS

Villingen-Schwenningen - Das Schreiben sollte die Verantwortlichen der Stadtpolitik erreichen: Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer und die Mitglieder des Gemeinderats. In ihrem offenen Brief macht das Aktionsbündnis Klimanotstand von Anfang an deutlich, dass es mit dem Klima zwischen ihnen und den Verantwortlichen in der Stadt nicht so ganz stimmt: "Das Aktionsbündnis Klimanotstand, das vom 16. bis 18. Oktober mit mehreren Aktionen in der Villinger Innenstadt an den vor einem Jahr von ihnen beschlossenen Klimanotstand erinnert hat, ist enttäuscht davon, dass die Veranstaltungsserie keinerlei Resonanz bei ihnen gefunden hat. Trotz ausdrücklicher Einladung ist niemand von ihnen mit uns in Dialog getreten, lediglich zwei Gemeinderatsmitglieder haben auf ihrem privaten Weg durch die Stadt zumindest am Stand der 48 stündigen Mahnwache vorbeigeschaut und sich zu erkennen gegeben", zeigen sich die Bündnispartner Extinction Rebellion, Omas gegen rechts und Fridays for future sowie die Aktion Seebrücke verärgert.