Die Besucher können zu einem das Fischmarkt-Feeling genießen und obendrein den verkaufsoffenen Sonntag zum Einkaufen oder Bummeln nutzen.

Dass der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ nach Schwenningen kam, sei in erster Linie den beiden Citymanagern Thomas Herr und Simone Mader zu verdanken, stellte Marktorganisator Joachim Borgschulze bei der Eröffnung am Freitagvormittag auf dem Muslenplatz fest. Hier war den ganzen Tag über ein reger Betrieb festzustellen.

„Die Zusammenarbeit hat sich über die Monate nicht nur als konstruktiv herauskristallisiert, sondern sie war auch sehr angenehm“, hob Borgschulze hervor und sagte, dass man die Zeichen der Zeit erkannt habe. „Denn Fakt ist eins: Stirbt der Handel, stirbt die Stadt“, so der Sprecher der Marktschreier.

Premiere für Fischmarkt

Die beiden Citymanager haben es erkannt und alles möglich gemacht, dass die Gilde der Marktschreier in Kooperation mit dem Hamburger Fischmarkt erstmals in Schwenningen gastiert. „Wenn das ein Erfolg werden sollte, wovon ich persönlich fest ausgehe, kann ich eines versprechen, im Frühjahr nächstes Jahres sind wir wieder da“, machte der Marktschreier-Organisator eine klare Ansage für die Zukunft.

Oberbürgermeister Jürgen Roth freute sich bei der Eröffnung, dass zum 55. Geburtstag der „Echten Marktschreiergilde“ auch der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ in Schwenningen Station macht. Er zeigte sich auch stolz darauf, dass die WIR GmbH und die beiden Citymanager aktiv dafür sorgten, den Hamburger Fischmarkt wieder einmal in die Stadt zu bekommen. An die Adresse der Marktschreier wünschte sich das Stadtoberhaupt viele Besucher für das Wochenende, viel Umsatz und eine tolle Stimmung. „Sie werden das mit Sicherheit hinbekommen“, so Jürgen Roth an die Marktschreier.

Aktionen auf Marktplatz

Mit eingebunden ins Programm wird am Verkaufsoffenen Sonntag, der in der Zeit von 13 bis 18 Uhr stattfindet, wieder einmal der Marktplatz. Hier werden tolle Mitmachaktionen für die ganze Familie geboten. Unter anderem dürfen sich besonders die Kinder auf die Villinger Puppenbühne freuen, es wird eine Hüpfburg aufgebaut, ein Clown kommt zu Besuch, und es wird einen Bewegungsparcours der BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg geben. Die Feuerwehr Schwenningen zeigt ihre neusten Fahrzeuge und gibt bei einer Übung um 15.30 Uhr einen kleinen Einblick in ihre Arbeit.

Redaktion öffnet Türen

Beim Tag der offenen Tür der Redaktion der Neckarquelle und des Schwarzwälder Boten, am Marktplatz 7 im Burenhaus, werden verschiedene Führungen um 14, 15, 16 und 17 Uhr angeboten, und Interessierte dürfen einen Blick hinter die Kulissen einer Zeitungsredaktion werfen. In einer Fotobox können den ganzen Nachmittag über Besucher ihr eigenes Zeitungsbild kreieren, Kinder dürfen sich beim Kinderschminken in ihre Wunschfiguren verwandeln, und wer mit etwas Glück am Glücksrad dreht, kann einen von vielen tollen Preisen gewinnen.

Food Trucks und mehr

Am Sonntag gibt es außerdem zwischen City-Rondell und C&A regionale Food Trucks und eine Präsentation zum 50-jährigen Bestehens des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Außerdem wird im City-Rondell Kinderschminken und Luftballonmodellierung angeboten.

Zudem haben die teilnehmenden Einzelhändler spezielle Frühlings- und Rabattangebote.

Der Hamburger Fischmarkt auf dem Muslenplatz hat am Samstag, 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 19 Uhr, geöffnet.