Aktionen in VS: Wie Frauen wichtige Zeichen setzen

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine der weltweit verbreitetsten Menschenrechtsverletzungen. Das Frauenforum VS setzt sich für die Rechte der Betroffenen ein.
Die Frauen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und Organisationen, die sich einst zum ehrenamtlich agierenden Frauenforum zusammenschlossen, kündigen für die nächsten Wochen und Monate Veranstaltungen und Aktionen an, die auf das Thema aufmerksam machen sollen – und sie tun das im Schulterschluss mit Melanie Pees, der neuen städtischen Beauftragten für Chancengleichheit, und ihrem Pendant für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Lilli Epp.