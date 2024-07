Aktionen in Stuttgart und anderen Städten: Tausende protestieren gegen Verkauf von Mercedes-Autohäusern

10 Auch in Stuttgart demonstrierten Mercedes-Benz-Beschäftigte. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Mercedes-Benz will seine unternehmenseigenen Autohäuser verkaufen. Dort arbeiten rund 8.000 Menschen. Nun haben 25.000 Beschäftigte gegen den Schritt protestiert, auch in Stuttgart.









Rund 25.000 Mercedes-Benz-Beschäftigte haben nach Gewerkschaftsangaben gegen den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser protestiert. Allein vor dem Werk in Sindelfingen beteiligten sich schätzungsweise 10.000 Menschen, wie der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall mitteilen. Weitere Kundgebungen gab es demnach am Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim sowie in Rastatt, Düsseldorf, Bremen und Berlin. Die Aktion stand unter dem Motto „Wir halten zusammen - am 2. Juli und jeden Tag“.