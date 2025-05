Das außergewöhnliche Format bietet von körperlicher Aktivität über Vorträge bis Entspannung das ganze Spektrum gesundheitsfördernder Anregungen.

Veranstalter ist die Stadt Hornberg in Kooperation mit dem Bürgerforum Stadtmarketing. „Das ist eine tolle Woche, die vor uns liegt“, blickte Bürgermeister Marc Winzer beim Pressegespräch voraus. Bewegung bringe mehr Freude ins Leben und neue Kontakte können geknüpft werden. Wem der Kopf raucht, weil es mal wieder hoch her geht, findet bei Yoga oder Klangschalen Meditation zu Ruhe und Entspannung.

Yoga, Meditation, Beachvolleyball und mehr

Los geht es am Montag, den 2. Juni mit Kräuterwanderung, Yoga auf dem Schloßberg und einem Vortrag über Stressmanagement. Am Dienstag wird Nordic Walking angeboten sowie ein Vortrag über gesunde Ernährung im Alltag.

Weiter geht es am Mittwoch mit einer E-Mountainbike-Tour oder auf die Reise zu tiefer Entspannung mit Klangschalen Meditation. Beachvolleyball für Einsteiger steht am Donnerstag und eine Inline-Tour am Freitag auf dem Programm. Ebenfalls am Freitag versprechen die Landfrauen gemeinsam zubereitete Leckereien aus heimischen Zutaten.

Überdies findet im Freibad von Mittwoch bis Freitag ein Schwimmkurs unter dem Motto „Kraulen für Anfänger“ statt. „Jede Altersgruppe kann sich in dem vielfältigen Programm finden“, war Beate Brohammer von der Stabsstelle des Bürgerforums und Leiterin der Tourist Info überzeugt.

Für den Yoga-Kurs sind bereits etliche Anmeldungen eingegangen. Bis auf zwei Veranstaltungen ist die Teilnahme kostenlos oder auf Spendenbasis ausgelegt.

Die Idee zu der Gesundheitswoche kam Tanja Bühler, Mitglied des Bürgerforums, beim Lesen eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation. Sie besprach sich zunächst mit Brohammer und das Projekt nahm beim nächsten Treffen des Bürgerforums konkrete Formen an. Der Gedanke hinter der Aktion ist, Impulse zu geben für einen gesunden Lebensstil und das in Gesellschaft von Gleichgesinnten.

„Wir hoffen, dass diese Woche nicht nur ein einmaliges Event bleibt, sondern sich als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert“, so Brohammer. Ihren Worten nach laden alle Veranstaltungen in entspannter Atmosphäre zum ausprobieren und mitmachen ein und sind so gestaltet, dass sie sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet sind. Möglicherweise werde der ein oder andere dazu motiviert, das Erlebte zu vertiefen und weiter zu verfolgen.

Das Bürgerforum hat schon mehrere Projekte wie den Hornberger Musiksommer ins Leben gerufen, der sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut. Die Gruppe besteht aus aus engagierten Hornberger Bürgern, Vereinsvertretern und lokalen Unternehmern.

Anmeldung

Die Initiative „Hornberg macht aktiv“ läuft von Montag 2. Juni bis Freitag 6. Juni in der Woche vor Pfingsten. Seitens des Veranstalters besteht kein Unfallversicherungsschutz für die Teilnehmer. Anmeldungen und weitere Infos über die einzelnen Angebote unter Tourist-Information Hornberg, Telefon 07833/7 93 22 oder E-Mail tourist-info@hornberg.de. Willkommen sind auch Feriengäste und Interessierte aus der Umgebung.