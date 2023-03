1 Hans Otto Wagner zeigt ein Modell der Villa des Lucius Marius Victor. Foto: Albert Bantle

Entlang der Römerstraße wechseln im laufenden Jahr Führungen zu bestimmten Themen oder zu einzelnen Sehenswürdigkeiten mit Aktionstagen und Familienangeboten ab – unter andrem in Fischbach und in Hüfingen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nachdem nun wieder ohne Einschränkungen Veranstaltungen angeboten werden können, freut sich die Geschäftsführerin der Römerstraße, Christiane Frank, nun die Höhepunkte des Jahres 2023 an der „Römerstraße Neckar-Alb-Aare“ präsentieren zu können.

Die Bandbreite ist groß: spezielle Führungen zu bestimmten Themen oder zu einzelnen Sehenswürdigkeiten wechseln mit Aktionstagen und Familienangeboten ab. Auch große Römerfeste finden wieder statt. Das ganze Jahr über kann so das Leben in der römischen Provinz vor fast 2000 Jahren mit allen Sinnen erfahren werden.

Geländeführung in Fischbach

Beim Programm mit dabei ist auch Niedereschach-Fischbach. Unter dem Thema „Die Villa des Lucius Marius Victor“ findet dort am Sonntag, 11. Juni, eine Geländeführung statt. Der Fischbacher Römerexperte Hans Otto Wagner wird diese Führung für den Verein Römerstraße Neckar-Alb-Aare anbieten.

Selbst der Initiator und an archäologischen Ausgrabungen der römischen Anlage auf dem Fischbacher Bubenholz beteiligt, verfügt Wagner mit Blick auf die Römeranlage fundiertes Wissen. Die in diesem Jahr geplanten vielfältigen Aktivitäten entlang der Römerstraße Neckar-Alb-Aare sollen die Römergeschichte lebendig machen. Wie lebten die Menschen vor knapp 2000 Jahren in der römischen Provinz? Wie sah ihr Alltag aus und welche Probleme mussten sie bewältigen? Welche Bevölkerungsgruppen lebten hier überhaupt zusammen, mehr oder weniger friedlich? Mit diesen und zahlreichen anderen Fragen beschäftigen sich die unterschiedlichsten Veranstaltungen entlang der Römerstraße.

Hans Otto Wagner (links) bietet eine Führung auf der römischen Anlage auf dem Fischbacher Bubenholz an. (Archivbild) Foto: Albert Bantle

Diese verbindet von Köngen im Kreis Esslingen bis in die Schweiz vielfältige römische Sehenswürdigkeiten. Die moderne Touristikstraße orientiert sich dabei in weiten Teilen am Verlauf antiker Fernstraßen. Am Wegesrand versammeln sich authentische Zeugnisse römischen Lebens und antiker Kultur: Militärlager, dörfliche Siedlungen und pulsierende Städte, kleine und große ländliche Gutshöfe, öffentliche Bäder mit allen Annehmlichkeiten, eindrucksvolle Grabdenkmäler und Tempelanlagen, luxuriöse Latrinen und immer noch intakte Wasserleitungen. Zahlreiche Fundstücke aus archäologischen Grabungen können in den Museen bestaunt werden.

„Greifbar und erlebbar wird das antike Leben jedoch vor allem im Rahmen von Führungen, Aktionstagen und Römerfesten“, weiß Christiane Frank und verweist die große Bandbreite der 2023 geplanten Veranstaltungen.

In Hüfingen ist ein großes Römerfest geplant

„Auf der Römerstraße durchs Jahr“, so lautet der Titel des jährlichen Highlight-Flyers, die auch im Niedereschacher Rathaus ausliegen. Die Angebote reichen dabei von öffentlichen Führungen über Aktions- und Erlebnistage für die ganze Familie bis hin zum großen Römerfest.

Führungen gibt es beispielsweise zu den Gutshöfen in Rosenfeld, Niedereschach-Fischbach, Engen-Bargen und Tengen-Büßlingen. Ein öffentliches Bad gibt es im Thermenmuseum Schleitheim zu entdecken, einen römischen Keller in Sulz-Kastell, einen Gutshof mit alamannischer Nachnutzung in Wurmlingen, das spätantike Kastell Ad Fines im „Städtli“ von Pfyn.

Im September findet erstmals seit fünf Jahren wieder das große Hüfinger Römerfest statt. Das Gelände um die römische Badruine wird zur eindrucksvollen Kulisse, in der das zivile und militärische Leben der Römer und Alamannen vor etwa 2000 Jahren zum Greifen nah präsentiert wird.

Flyer und App

Auf der Römerstraße

Der handliche Flyer „Auf der Römerstraße durchs Jahr – Highlights 2023“ liegt kostenlos entlang der Römerstraße in Museen und Tourist Informationen aus oder kann bei der Geschäftsstelle angefordert werden unter Telefon 0741/49 43 03, info@roemerstrasse.net. Alle Details und daneben viele weitere Aktionen und aktuelle Informationen gibt es unter www.roemerstrasse.net. Die kostenlose App „Roemerstrasse“ listet alle Sehenswürdigkeiten auf, zeigt an, was am jeweiligen Tag geöffnet ist.