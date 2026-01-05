Aktionen im Kinzigtal: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Mit dem Dreikönigstag endet die festliche Zeit. Aber wohin mit dem Weihnachtsbaum? In den Kinzigtalgemeinden gibt es verschiedene Optionen, seine Tanne loszuwerden.

Mit dem Dreikönigstag am morgigen Dienstag, 6. Januar, ist Weihnachten offiziell vorbei. Übrig vom Fest bleibem die Weihnachtsbäume. Sie können wie gewohnt kostenlos auf den Wertstoffhöfen und den Grünabfall-Sammelplätzen des Ortenaukreises entsorgt werden. Damit die Weihnachtsbäume vollständig kompostiert werden können, müssen sie von Lametta, Schmuck und anderen Dekorationen befreit sein, informiert der Ortenaukreis. Zu den Wertstoffhöfen, die ausgediente Christbäume entgegen nehmen, gehört der Haslacher Vulkan. Abgesehen davon gibt es in vielen Gemeinden im Kinzigtal Sammelaktionen.

Hausach: Auch in diesem Jahr organisiert in Hausach Ludwig Bächle wieder ehrenamtlich eine Christbaum-Entsorgung zu Gunsten des Hausacher Bärenadvents. An folgenden Stellen können die ausgedienten Bäume abgegeben werden: am Mittwoch, 7. Januar, 16 bis 17 Uhr am Parkplatz Baumann im Dorf, am Donnerstag, 8. Januar, von 16 bis 17 Uhr an der evangelischen Kirche und am Freitag, 9. Januar, zur gleichen Zeit an der Stadthalle. Jeweils von 9 bis 11 Uhr ist die Abgabe an den Samstagen 10. und 17. Januar am Schwimmbad-Parkplatz möglich. Es wird eine Gebühr von einem Euro erhoben, die ohne Abzug an die diesjährigen Bärenkinder Musa und Alessandro gehen.

Haslach: Die Abholung der Christbäume an den Straßen der Gemarkung Haslach, einschließlich Bollenbach und Schnellingen entfällt künftig, informiert die Stadtverwaltung. Stattdessen richtet der Bauhof zusammen mit der Stadtgärtnerei drei zentrale Sammelstellen ein. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 18. Januar, können dort die ausgedienten Christbäume abgelegt werden. Die Sammelstellen sind als solche gekennzeichnet und befinden sich an folgenden Orten: Waldseeparkplatz, Bollenbach Bolzplatz, Hinter der Markthalle. Am Straßenrand liegende Bäume werden nicht eingesammelt, so die Verwaltung.

Kirche sammelt Christbäume

Hornberg: Die „Y-Church“-Hornberg organisiert eine Christbaumsammelaktion nach Weihnachten, bei der sie am Samstag, 10. Januar, ab 9 Uhr ausgediente Weihnachtsbäume in Hornberg, Niederwasser und Reichenbach abholt. Kontakt per E-Mail an mhstaiger@gmx.de.

Fischerbach: Der Gemeindebauhof holt ab Donnerstag, 8. Januar, ab 8 Uhr die ausgedienten Christbäume abholen. Wer den Service nutzen möchte, soll seine Bäume abgeschmückt naturrein bis zur angegebenen Uhrzeitam Straßenrand zur Abholung bereit legen. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Entsorgung im Außenbereich nicht durchführen können“, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde Fischerbach.

Steinach: Die Jugendabteilung des TTC Steinach sammelt in Steinach die alten Weihnachtsbäume ein. Die Sammlung findet am Samstag, 10. Januar, statt. Anmeldungen dafür sind nicht notwendig. Die Abholung kostet einen Euro und erfolgt in Steinach und im Ortsteil Lachen. Die ausgedienten Bäume sollen ab 8.30 Uhr gut sichtbar zur Abholung bereit stehen.

Kontaktdaten sind wichtig

Weihnachtsbäume und Grünabfälle aus Hausgärten werden auf den Wertstoffhöfen nur dann kostenlos angenommen, wenn die anliefernden Personen ihre Kontaktdaten , also den vollständigen Name und die Anschrift, gut leserlich in die dafür vorgesehenen Listen eintragen. „Sind die Eintragungen unvollständig oder nicht leserlich, können die Abfälle von der Kompostierungsanlage in Rechnung gestellt werden“, informiert der Ortenaukreis.