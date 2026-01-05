Aktionen im Kinzigtal: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Mit dem Dreikönigstag endet die festliche Zeit. Aber wohin mit dem Weihnachtsbaum? In den Kinzigtalgemeinden gibt es verschiedene Optionen, seine Tanne loszuwerden.
Mit dem Dreikönigstag am morgigen Dienstag, 6. Januar, ist Weihnachten offiziell vorbei. Übrig vom Fest bleibem die Weihnachtsbäume. Sie können wie gewohnt kostenlos auf den Wertstoffhöfen und den Grünabfall-Sammelplätzen des Ortenaukreises entsorgt werden. Damit die Weihnachtsbäume vollständig kompostiert werden können, müssen sie von Lametta, Schmuck und anderen Dekorationen befreit sein, informiert der Ortenaukreis. Zu den Wertstoffhöfen, die ausgediente Christbäume entgegen nehmen, gehört der Haslacher Vulkan. Abgesehen davon gibt es in vielen Gemeinden im Kinzigtal Sammelaktionen.