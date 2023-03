1 Vergangenes Jahr hatte es bei der „Drive“ geregnet. Für dieses Jahr wünschen sich die Organisatoren Sonnenschein. Foto: Decoux (Archivbild)

Bereits zum 12. Mal wird am 19. März die Messe „Drive“ mit verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr in Ettenheim veranstaltet. Dieses Jahr wird auch die Puppenparade mit kostenlosen Vorführungen vor Ort sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Veranstaltung „ohne Maske und ohne Schirm“ wünschen sich Norbert Schneider, einer der drei Vorstände des Gewerbevereins Unternehmen Ettenheim, und Wirtschaftsförderer Wolfgang Spengler für die 12. „Drive“. Zumindest der erste Wunsch dürfte erfüllt werden. Nachdem die „Drive“ aufgrund von Corona 2020 und 2021 ausfallen und 2022 um einen Monat nach hinten verschoben werden musste, sind dieses Jahr zum 1. März alle für die Veranstaltung relevanten Corona-Regeln gefallen. Somit kann die „Drive“ mit verkaufsoffenen Sonntag wieder an dem Tag stattfinden, der in der Stadtsatzung festgeschrieben ist: am vorletzten Sonntag im März – dieses Jahr also am 19. März .

Planen die „Drive“: Norbert Schneider (links) und Wolfgang Spengler. Foto: Göpfert

Insgesamt 50 Teilnehmer sind bei der „Drive“ dabei

Mit diesem Termin habe man auch gute Erfahrungen gemacht, betonten Schneider und Spengler beim Pressetermin: „Mit der ’Drive’ zeigen wir, dass nun der Frühling anfängt“, so Schneider. Schließlich trage die „Drive“ ja den Beinamen „mit Schwung in den Frühling“. Die Anmeldezahlen scheinen den beiden Recht zu geben: Rund 50 Geschäfte und Veranstalter in der Innenstadt und den Radackern haben sich bereit erklärt, mitzumachen und bei ihrem verkaufsoffenen Sonntag besondere Aktionen anzubieten. Neben allerlei Essensangeboten wird etwa in der Innenstadt ein Stand mit Tee- und Gewürzen sowie einer mit Holzspielzeug vor Ort sein und Annette Fliehler wird Nähsachen anbieten. Zudem gibt es unter anderem Infostände von der Ettenheimer Bürgerenergie, vom Klimaschutzmanager Udo Benz und vom Katastrophenschutz-Technologen „Dicosy“. Auch die Feuerwehr Ettenheim wird wieder Vorführungen zeigen, allerdings nicht in ihrem neuen Rettungszentrum in den Radackern, sondern an ihrem gewohnten Stand in der Innenstadt. „Einen Tag der offenen Tür im Rettungszentrum wird es später geben“, betont Spengler.

Im Radackern locken unter anderem „Meierfashion“ mit einem Segelflieger und Infostand der Fliegergruppe Lahr-Ettenheim sowie der Bereich rund um das Family-Center und die Firma Marko Holzbau, die einen Mittagstisch bietet. Hänsle Motorsport in Altdorf wird an diesem Sonntag seinen Saisonstart haben. Zudem wird das neugebaute Hotel der Dimas-Gruppe mit den Betreibern Vladimir Masur und Dimitri Demin einen Tag der offenen Tür anbieten.

Laufen statt Busfahren

Die Puppenparade Ortenau wird an diesem Tag ebenfalls in Ettenheim zu Gast sein: So gibt es um 13.30 und um 15 Uhr auf dem Rathausplatz „Kasper fängt das Krokodil“ zu sehen und „Onil der Drache“ startet am Rathausplatz jeweils um 12.45, 14.15 und um 15.45 Uhr.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Der gelbe amerikanische Schulbus, der sonst immer zwischen der Innenstadt und den Radackern verkehrte, konnte aufgrund von Personalproblemen beim Veranstalter nicht gebucht werden. Auch die SWEG sei nicht in der Lage gewesen, ein Angebot zu erstellen, erklärte Schneider. Somit ist laufen angesagt, um von einem Veranstaltungsort zum anderen zu kommen.

Für den Autoverkehr gesperrt sind am Tag der „Drive“ zum einen der Innenstadtbereich rund um den Rathausplatz und zum anderen wird der Bereich vom „Küchenstudio Hain“ in der Tullastraße bis zur Kreuzung von „S’Blumehäfele“ gesperrt sein.

„Wenn es trocken bleibt, ist die ’Drive’ ein Erfolg“, zeigt sich Spengler zuversichtlich. Ein Wunsch, den Schneider teilt, ist es doch die letzte „Drive“, die er als einer der drei Vorstände des „Unternehmen Ettenheim“ organisiert. So haben er und die anderen beiden Vorstände Jens Przibilla und Viktor Weber angekündigt, bei der Versammlung Ende des Jahres nicht mehr zu kandidieren – Nachfolger werden noch gesucht. „Aber 2023 ist sicherlich nicht die letzte ’Drive’, die ich überhaupt organisieren werde“, fügt Schneider noch optimistisch an.

Ab jetzt nur noch „Drive“

Bis 2022 hieß die Veranstaltung noch „Drive mit Kräuterfest“. Das lag daran, dass man dafür einst zwei Veranstaltungen zusammengelegt hatte, um verkaufsoffene Sonntage zu sparen. Denn in Baden-Württemberg sind nur drei von ihnen pro Geschäft erlaubt. Doch weil es für die Kräuteranpflanzung Mitte März noch etwas früh ist, hatte es von Jahr zu Jahr weniger Anbieter gegeben, so dass das „Kräuterfest“ nun gestrichen wurde. „Blumen Kiesel“ beziehungsweise der Nachfolger „S’ Blumenhäfele“ sind aber trotzdem weiter mit dabei. Die weiteren verkaufsoffenen Sonntage in Ettenheim sind übrigens am 18. Juni im Rahmen des Naturpark- und Künstlermarkts (nur Innenstadt), am 17. September im Rahmen des Foodtruck-Festivals (nur Radackern) und beim Martinimarkt am 5. November.