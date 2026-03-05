Am Donnerstag wollen in vielen Städten Schüler wegen des neuen Wehrdienstes streiken. Aber dürfen Schüler das überhaupt? Und hilft ihnen im Zweifel eine Entschuldigung der Eltern?
Schülerinnen und Schüler wollen am Donnerstag in mehreren Städten in Baden-Württemberg gegen den neuen Wehrdienst demonstrieren. Die Initiatoren haben zu einem „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ aufgerufen. Aktionen sind unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim geplant. Aber dürfen Schülerinnen und Schüler überhaupt streiken?