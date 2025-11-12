Aktion „Weihnachtssterne“: In Freudenstadt werden wieder Kinderwünsche wahr

Zum zwölften Mal startet nun die Freudenstädter Weihnachtsstern-Aktion. Fast 400 Kinder haben ihre Wünsche aufgeschrieben. Bis Freitag können die Sterne aufgesammelt werden.
Armut bedroht alle. Darauf macht das Freudenstädter Bündnis in einer Aktionswoche aufmerksam. Und wieder – nun schon zum zwölften Mal – veranstalten die Initiatoren des Familienzentrums Freudenstadt, des Oberlinhaus, der evangelisch-methodistische Kirche, der Diakonische Bezirksstelle, des Kinderschutzbundes, des IB (Internationaler Bund) sowie der Stadtverwaltung die Aktion „Weihnachtssterne“.