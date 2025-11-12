Aktion „Weihnachtssterne“: In Freudenstadt werden wieder Kinderwünsche wahr

Zum zwölften Mal startet nun die Freudenstädter Weihnachtsstern-Aktion. Fast 400 Kinder haben ihre Wünsche aufgeschrieben. Bis Freitag können die Sterne aufgesammelt werden.

Armut bedroht alle. Darauf macht das Freudenstädter Bündnis in einer Aktionswoche aufmerksam. Und wieder – nun schon zum zwölften Mal – veranstalten die Initiatoren des Familienzentrums Freudenstadt, des Oberlinhaus, der evangelisch-methodistische Kirche, der Diakonische Bezirksstelle, des Kinderschutzbundes, des IB (Internationaler Bund) sowie der Stadtverwaltung die Aktion „Weihnachtssterne“.

Eltern von Familien mit geringem Einkommen – die etwa Wohngeld, Kinderzuschlag und andere Sozialhilfen erhalten – konnten den Weihnachtswunsch ihres Kindes im Wert von maximal 25 Euro auf einen Wunschstern aus Papier schreiben, zusätzlich zum Alter und Geschlecht des Kindes. Die Aktion richtet sich dabei an drei- bis zwölfjährige Kinder.

Die Sterne hängen dann in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Freudenstadt in der Stuttgarter Straße an Weihnachtsbäumen aus. Dort können die Spender die Wünsche pflücken. Diese Paten haben danach zwei Wochen Zeit, die Geschenke zu besorgen und verpackt bei der Sparkasse abzugeben. Die Organisatoren sorgen dann dafür, dass die Geschenke pünktlich zu Weihnachten bei den Kindern landen.

Viele Wünschen sich Gutscheine oder Kleidung

In diesem Jahr hängen 389 Sterne an den Weihnachtsbäumen – 389 Wünsche von Kindern, die ohne Unterstützung nicht in Erfüllung gehen. Einige wünschen sich Gutscheine – fürs Kino oder die Müller-Drogerie. Andere wollen Spielzeug oder Sportgegenstände wie Tischtennisschläger oder Torwarthandschuhe. Und vor allem Kleidung. Dass die Situation prekär ist, wird an den vielen Wünschen nach einer Winterjacke deutlich.

Für den Freudenstädter Sparkassen-Chef, Werner Loser, ist die Aktion auch in diesem Jahr wichtig und sinnvoll. Das lasse sich auch an der erneut hohen Zahl der Wunsch-Sterne ablesen. „Es ist ein tolles Signal, wenn die Schwächsten in der Gesellschaft – die Kinder – gesehen und gehört werden“, fasst er zusammen. Es sei eine Erfüllung, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen ihre Geschenke entgegennehmen könnten.

Schon zum Auftakt fleißig Sterne gesammelt

OB-Stellvertreterin Beate Gernsheimer sieht in der Aktion ebenfalls einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die Armut in der Stadt. Not herrsche weltweit, das sei klar, aber die Not vor der eigenen Haustür könne sich manchmal verbergen. „Durch die Aktion können wir an die Kinder denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und trotzdem Wünsche haben“, bekräftigt sie.

Dass an die Kinder gedacht wird, zeigt sich schon an der Auftaktveranstaltung der Weihnachtsaktion. Die Anwesenden sammeln fleißig Sterne – sogar mehrere pro Person. Die Beteiligten sind sich sicher: Auch in diesem Jahr wird kein Wunsch unerfüllt bleiben.

Die Aktion

Die Wunschsterne

können am 13. und 14. November in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse in der Stuttgarter Straße 31 gesammelt werden. Geöffnet hat die Sparkasse am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 14 bis 16 Uhr. Vom 1. bis zum 5. Dezember können die Geschenkpakete in der Sparkasse abgegeben werden.