Aktion „Waldkicker“: So hat sich der SC Hofstetten qualifiziert

So hat sich der SC Hofstetten qualifiziert

1 Die E-Jugend des SC Hofstetten engagiert sich aktuell im Rahmen der Aktion „Waldkicker“ für den Umweltschutz. Foto: Bauer

Die E-Jugendlichen des SC Hofstetten haben sich für die Aktion „Waldkicker“ qualifiziert. Hier gilt es, mit allerlei Aktionen während oder rund ums Training, Spielen und Turnieren Punkte zu sammeln. Ziel ist, zum aktiven Umweltschutz beizutragen.









Die E-Jugend des SC Hofstetten hat sich für die Aktion „Waldkicker“ beworben und darf sich nun freuen, bei der Organisation gelistet zu sein. Drei Mannschaften aus Baden-Württemberg nehmen an dieser Aktion teil, deutschlandweit sind es 50. Die Waldkicker-Teams messen sich in Aktivitäten, die darauf ausgelegt sind, den Planeten zu schützen und ein Bewusstsein für Umweltschutz zu schaffen. Durch ein Punktesystem werden alle Teams dazu inspiriert, aktiv umweltfreundliche Maßnahmen zu ergreifen und sich in Sachen Naturschutz zu engagieren.