Der November gilt als kalter und schmuddeliger Monat. Daher hat sich "Antenne 1 Neckarburg" etwas Besonderes einfallen lassen. "Wir touren mit der mobilen Sauna durch das Verbreitungsgebiet. Die Hörer können sich auch bewerben, dann kommt die Sauna womöglich zu ihnen nach Hause", erklärt Programmleiter Frank Winter. Zum Auftakt am Mittwochnachmittag in Rottweil war Kabarettist Heinrich del Core vor Ort und benutzte die Sauna als Erster. "Ich gehe gerne saunieren. Da kann ich schön entspannen", berichtete er. Lisa Lietsch vom Sender führte davor und danach jeweils noch ein Interview. Dabei erzählte del Core von Aufgüssen in voll besetzten Saunen und meinte scherzhaft. "Deswegen heißt es ja auch Sauna(h)". Die Sauna der Aktion ist von "Mobile Sauna – Schwarzwald" und stammt aus Aistaig. Foto: Kopf















