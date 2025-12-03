Aktion über Instagram: Adventskalender lässt Rangendinger rätseln – Preise zu gewinnen

Die Gemeinde Rangendingen bietet über ihren Instagram-Kanal einen Mitmach-Adventskalender an. Jeden Mittwoch im Dezember öffnet sich ein Türchen. So funktioniert’s.
Seit Montag werden vielerorts wieder fleißig die Türchen am Adventskalender geöffnet. Ob Schokolade, Spielzeug oder Wellness-Produkte – die Auswahl an verschiedenen Kalendern scheint heutzutage unerschöpflich. Mit einem originellen, auf die Region bezogenen Adventskalender, geht die Gemeinde Rangendingen dieses Jahr erstmals an den Start.