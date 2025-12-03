Aktion über Instagram: Adventskalender lässt Rangendinger rätseln – Preise zu gewinnen

Die Gemeinde Rangendingen bietet über ihren Instagram-Kanal einen Mitmach-Adventskalender an. Jeden Mittwoch im Dezember öffnet sich ein Türchen. So funktioniert’s.

Seit Montag werden vielerorts wieder fleißig die Türchen am Adventskalender geöffnet. Ob Schokolade, Spielzeug oder Wellness-Produkte – die Auswahl an verschiedenen Kalendern scheint heutzutage unerschöpflich. Mit einem originellen, auf die Region bezogenen Adventskalender, geht die Gemeinde Rangendingen dieses Jahr erstmals an den Start.

Denn: Über ihren Instagram-Kanal hat die Gemeinde einen digitalen Mitmach-Adventskalender ins Leben gerufen. Statt 24 Türen öffnet sich bei jenem Exemplar nur jeden Mittwoch im Advent ein Türchen, wie Lisa Kleindienst, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, informiert.

Hinter den Adventskalender-Türchen warten auf die Teilnehmer zwei Aktionen mit Bezug zu Rangendingen: Quizfragen, Schätzfragen, Umfragen oder kleine Foto-Aufgaben. Los geht es am Mittwoch, 3. Dezember.

Punkte sammeln wird belohnt

Dann wird gefragt, wann die Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Dazu muss anhand eines Fotoausschnitts ein Gebäude in der Gemeinde erkannt werden. Mit richtigen Antworten werden Punkte gesammelt. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, hat die Chance auf regionale Produkte aus Rangendingen. Was genau es zu gewinnen gibt, verrät Lisa Kleindienst nicht. Das solle eine Überraschung bleiben.

Jeden Mittwoch gibt es einen Gewinner; insgesamt werden folglich vier Preise verteilt. Die Gewinner der jeweiligen Türchen werden am Freitag derselben Woche per Instagram-Direktnachricht benachrichtigt.

Gemeinde hat über 1400 Follower auf Instagram

Die Idee für den Adventskalender sei Teil des aktiven Auftritts der Gemeinde Rangendigen in den sozialen Netzwerken. „Wir posten regelmäßig über Instagram und erhalten dafür viele positive Rückmeldungen“, betont Lisa Kleindienst. Die Gemeinde sehe sich in der Region dabei auch in einer gewissen Form als Vorreiter.

Dem Instagram-Profil der Gemeinde Rangendingen folgen immerhin über 1400 Nutzer. Auf Ihrem Kanal informiert die Gemeinde über verschiedene Neuigkeiten in der Gemeinde – seien es Straßensperrungen, die Schließzeiten des Rathauses über die Festtage oder Veranstaltungen. Nun folgt die Adventskalender-Aktion.