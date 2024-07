Am Samstag, 6. Juli, startet die Aktion der offenen Bühnen in den Innenstädten von Villingen-Schwenningen.

Bis 30. September treten samstags zwischen 10 und 14 Uhr regionale Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Plätzen auf.

Zuhören ist grundsätzlich kostenlos, wie aber bei Straßenkünstlern üblich, freuen sich die Musiker sicherlich über ein Hutgeld.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder mit der Aktion Offene Bühnen zur Förderung der lokalen Musikszene beitragen und eine Plattform für talentierte Musikerinnen und Musiker, die sich einem breiten Publikum präsentieren möchten, bieten können“, sagt Thomas Herr, Citymanager bei der WIR Villingen-Schwenningen GmbH.

„Es ist uns wichtig, dass der Besuch in der Innenstadt zu etwas Besonderem wird und Menschen zusammenbringt. Kulturelle Erlebnisse wie die Offenen Bühnen sind dafür wie geschaffen“, sagt Herr weiter.

28 Acts im Kalender

Die Besucher können sich auf mitreißende Live-Auftritte von insgesamt 28 regionalen Musikgruppen und Solo-Acts freuen. Die Genres reichen von Rock über Pop bis hin zu Jazz und Klassik. Kurzfristig Interessierte können sich noch beim Citymanagement melden, da es noch freie Termine gibt.

Die Stadt Villingen-Schwenningen lädt alle Besucherinnen und Besucher der Innenstädte ein, an den Offenen Bühnen teilzunehmen und den Darbietungen der regionalen Künstler zu genießen. Das genaue Programm und die Aufführungsorte werden unter anderem im Veranstaltungskalender der Stadt unter www.villingen-schwenningen.de veröffentlicht.

Auftakt in Villingen

An diesem Samstag, 6. Juli, startet um 10 Uhr die Veranstaltungsreihe in der Villinger Rietstraße mit dem Shanty Chor und in der Niederen Straße mit Sandro Dalfovo. Ab 12 Uhr singen die Voice Boys in der Rietstraße.