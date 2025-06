Der Landkreis Freudenstadt nimmt laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt zum vierten Mal an der landesweiten Aktion Stadtradeln teil und tritt vom 29. Juni bis 19. Juli für mehr Klimaschutz in die Pedale.

Im Rahmen der Initiative Radkultur fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses. Ziel ist, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Landrat Klaus Michael Rückert als Schirmherr betont: „Die Aktion Stadtradeln ist wichtig fürs Klima, für die soziale Teilhabe sowie für die Gesundheit aller. Denn von mehr Klimaschutz und sauberer Luft profitiert jede und jeder. Zusätzlich hält Radfahren fit.“

Alle Gemeinden sind dabei

Alle Kommunen des Landkreises nehmen am Stadtradeln teil. Wer Lust hat mitzufahren, kann sich unter www.stadtradeln.de/registrieren entweder für seine Kommune oder den Landkreis anmelden. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen.

Eigener Wettbewerb für Schüler

Zum zweiten Mal gibt es in diesem Jahr Movers, einen speziellen Wettbewerb für Schulen. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums, zeitgleich mit dem Stadtradeln, werden Schüler motiviert, besonders oft mit dem Rad zu fahren – egal ob auf dem Schulweg oder in der Freizeit. Für die radaktivsten Schulen gibt es auch einen Sonderpreis des Landkreises. Unter www.stadtradeln.de/registrieren können sich Schulen registrieren und ein Schulteam anmelden.

Kostenloser Radcheck

Zum Start des Stadtradelns am Sonntag, 29. Juni, können alle Fahrradfahrer ihr Rad bei einem kostenlosen Radcheck am Landratsamt Freudenstadt auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen, wobei kleinere Mängel direkt behoben werden. Dazu gibt es Tipps von Profis zu sicheren Fahrverhalten.

Infos und Anmeldung unter www.stadtradeln.de und im Landratsamt bei Monika Krämer, Telefon 07441/920 19 05, E-Mail kraemer@kreis-fds.de