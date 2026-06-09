Aktion Stadtradeln: Freiburger treten wieder drei Wochen lang in die Pedale

Beim „Stadtradeln“ sammeln Freiburger drei Wochen lang Kilometer auf dem Fahrrad. Die Stadt bietet in diesem Zeitraum zahlreiche Aktionen an.
Zum sechsten Mal heißt es für die Freiburger „Ab aufs Rad und kräftig in die Pedale treten“. Von Sonntag, 14. Juni, bis Samstag, 4. Juli, sammelt Freiburg bei der Aktion Stadtradeln wieder möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz und eine nachhaltige Mobilität. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mitmachen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/freiburg anmelden.