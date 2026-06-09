Aktion Stadtradeln: Freiburger treten wieder drei Wochen lang in die Pedale

Beim „Stadtradeln“ sammeln Freiburger drei Wochen lang Kilometer auf dem Fahrrad. Die Stadt bietet in diesem Zeitraum zahlreiche Aktionen an.

Zum sechsten Mal heißt es für die Freiburger „Ab aufs Rad und kräftig in die Pedale treten“. Von Sonntag, 14. Juni, bis Samstag, 4. Juli, sammelt Freiburg bei der Aktion Stadtradeln wieder möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz und eine nachhaltige Mobilität. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mitmachen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/freiburg anmelden.

Das Stadtradeln 2026 startet am Sonntag, 14. Juni, mit einer familienfreundlichen Radtour rund um Freiburg. Start und Ziel sind am Mundenhof. Die etwa 30 Kilometer lange Strecke kann flexibel zwischen 10 und 16 Uhr gefahren werden, der offizielle Start ist um 11 Uhr. Unterwegs gibt es Verpflegungsmöglichkeiten sowie Stempelstationen mit einer Belohnung am Ziel, teilt die Stadt mit. Angemeldete Teilnehmer erhalten kleine Überraschungen. Am Mundenhof kodiert der ADFC Fahrräder für mehr Schutz gegen Diebstahl, so die Stadt. Informationen und Anmeldung unter roll-mit.de .

In diesem Jahr organisiert die Stadt das Stadtradeln gemeinsam mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG). Drei Wochen lang gibt es ein vielfältiges Programm, darunter kostenlose Radchecks. Informationen zur Sicherheit beim Radfahren gibt es bei einem Fahrrad-Parcours am Donnerstag, 25. Juni, ab 14 Uhr. Am Freitag, 19. Juni, sind außerdem die Fahrten mit den Frelos, dem Freiburger Leihradsystem, kostenlos.

Freiburg wird Ruf gerecht

Für alle Teilnehmer, egal ob Einzelradelnde oder Teams, gibt es Preise zu gewinnen – zum Beispiel eine Fahrt mit der Partystraßenbahn oder mit der Schauinslandbahn, inklusive Frühstück. Alle Termine, Angebote und Preise gibt es auf www.freiburg.de/stadtradeln.

Darüber hinaus unterstützt das Freiburger Unternehmen Jobrad das Stadtradeln erneut mit einer Spendenaktion: Pro gefahrenem Kilometer gibt es einen Cent für gemeinnützige Initiativen mit Mobilitätsbezug. In diesem Jahr gehen die Spenden zu gleichen Teilen an Bike Bridge, World Bicycle Relief und den ADFC Freiburg.

Die Stadt Freiburg wird bei der Aktion ihrem Ruf als Fahrradstadt gerecht. Die Freiburger brechen jedes Jahr ihren eigenen Rekord. 2025 haben mehr als 11.000 Radler mitgemacht und gemeinsam mehr als 2,7 Millionen Kilometer gesammelt.