Aktion „Saubere Stadt“: Schüler machen Hechingen sauber

722 Schüler haben in Hechingen bei der Aktion „Saubere Stadt“ Müll in der Kernstadt und den Stadtteilen gesammelt. Als Lohn gab es von der Stadt einen Zuschuss für die Klassenkasse.

Beim diesjährigen Aktionstag „Saubere Stadt“ waren nicht wie üblich alle teilnehmenden Schüler gemeinsam unterwegs, sondern verteilt über die vergangenen zwei Wochen. Insgesamt haben 722 Schüler, hauptsächlich der Unterstufen, der Haupt- und Werkrealschule (129), der Realschule (98), der Albert-Schweitzer-Schule (100), der Weiherschule (82) und des Gymnasiums (313) auf 26 Routen in der Kernstadt, den Stadtteilen sowie den einschlägigen Freizeitgebieten im Außenbereich gesammelt.

Koordiniert wurde die Aktion vom Eigenbetrieb Betriebshof, dessen Mitarbeiter insbesondere beim Einsammeln der Müllsäcke mithalfen. Die Firma Wiest & Schürmann stellte kostenlos Busse für die Fahrt in die Stadtteile zur Verfügung, die Firma Bogenschütz Entsorgung Container für den Abtransport des Mülls, der auf der Deponie dann kostenlos angenommen wird.

Lesen Sie auch

Am vergangenen Freitag, dem letzten Schultag vor den Osterferien, stand die Stadtputzete beim Gymnasium auf dem Programm. Die Klassen 5 bis 7 waren mit ihren Lehrern und Lehrerinnen bei herrlichem Frühlingswetter unterwegs. Bürgermeister Philipp Hahn und Betriebshofleiter Heiko Ewert begaben sich auf Stippvisite zu zwei Klassen. In der Lindenallee war es die 5 c mit Klassenlehrer Jochen Kienle und Sportlehrerin Davina Seeg. Das Müllaufkommen hielt sich dort in Grenzen, die schöne Allee zum ehemaligen Zollerbahnhof wird regelmäßig vom Betriebshof kontrolliert.

Bürgermeister Hahns Lieblingsfach: Englisch

Philipp Hahn bedankte sich bei den Schülern und Lehrern für ihren Einsatz. Zum Dank spendiert die Stadt zudem für jeden teilnehmenden Schüler drei Euro für die Klassenkasse. Die Erträge der Klassenkasse fließen dieses Jahr in einen Ausflug zum Schloß Ludwigsburg und in ein Klassenwochenende in der Jugendherberge in Tübingen.

In Sickingen sammelte die Klasse 7b mit Lehrerin Vivienne Berger, der morgendliche Aufräum-Spaziergang wurde als „cool” bewertet. Neugierig befragten die Schüler Philipp Hahn nach dessen Schulerfahrungen. Das Lieblingsfach des Bürgermeisters: Englisch. Mit dabei war in Sickingen Ortsvorsteher Siegbert Schetter, der die Schüler auf der Tour begleitete und hinterher ein Vesper ausgab. Die Schüler zog es anschließend auf den Spielplatz hinter der Sickinger Halle.