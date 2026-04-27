Aktion „Saubere Landschaft“: Donaueschingen sammelt gemeinsam Müll

Viele Helfer sammeln in Donaueschingen im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ Müll. Sie setzen ein Zeichen für Gemeinschaft. Die Aktion macht auch Umweltprobleme deutlich.
Mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, machten sich am Samstagmorgen, 25. April, zahlreiche Helfer in Donaueschingen auf den Weg, um bei der Aktion „Saubere Landschaft“ ein sichtbares Zeichen für Umwelt- und Naturschutz zu setzen. Bereits um 8.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Feuerwehrgerätehaus, wo sie von Oberbürgermeister Erik Pauly begrüßt wurden.