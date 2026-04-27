Aktion „Saubere Landschaft“: Donaueschingen sammelt gemeinsam Müll

Viele Helfer sammeln in Donaueschingen im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ Müll. Sie setzen ein Zeichen für Gemeinschaft. Die Aktion macht auch Umweltprobleme deutlich.

Mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, machten sich am Samstagmorgen, 25. April, zahlreiche Helfer in Donaueschingen auf den Weg, um bei der Aktion „Saubere Landschaft“ ein sichtbares Zeichen für Umwelt- und Naturschutz zu setzen. Bereits um 8.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Feuerwehrgerätehaus, wo sie von Oberbürgermeister Erik Pauly begrüßt wurden.

„Die Aktion soll ein Zeichen dafür sein, dass man Müll nicht einfach wegwirft“, betonte Pauly in seiner Ansprache. Gleichzeitig gehe es darum, die Stadt sauber zu halten und das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu stärken. Sein Dank galt insbesondere den Technischen Diensten, die die Organisation unterstützten und später die gefüllten Müllsäcke einsammelten, sowie der Feuerwehr und den zahlreichen freiwilligen Helfern.

Mehr als 100 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld angemeldet, darunter Vereine, Schulklassen, Familien und viele engagierte Einzelpersonen. Mit dabei waren unter anderem die Jugendfeuerwehr, das Kinder- und Jugendbüro, der Verband Wohneigentum sowie der Verein Kultur Quelle Donau. Auch Schüler sowie Lehrkräfte des Fürstenberg-Gymnasiums beteiligten sich an der Aktion. Ergänzt wurde das Engagement durch Initiativen wie „City Cleaners Germany“.

Zwei Mitglieder der „City Cleaners Germany“ zeigen eine große Menge gesammelter Zigarettenkippen, die im Rahmen der Aktion im Stadtgebiet gefunden wurden. Foto: Xenia Messner

Die Helfer wurden über das gesamte Stadtgebiet verteilt und sammelten Müll entlang von Straßen, auf Grünflächen und in Wohngebieten. Dabei zeigte sich schnell, wie groß das Problem ist. Besonders häufig fanden die Teilnehmer Zigarettenkippen, aber auch Glasflaschen, Plastikverpackungen und Essensreste wie Kebab-Verpackungen oder Süßigkeitenmüll. „Wir machen jedes Jahr mit, etwa 20 Leute sind wir“, berichtet Laura Schleicher, Jugendwartin der Feuerwehr. „Es ist einfach eine gute Sache.“

Taschenaschenbecher als Alternative

Ein auffälliges Bild boten die gesammelten Zigarettenstummel, die unter anderem von „City Cleaners Germany“ dokumentiert wurden. City-Managerin Christine Haus, die bereits zum sechsten Mal an der Aktion teilnahm, warnte vor den Folgen: „Schmutz zieht Schmutz an.“ Besonders problematisch seien Zigarettenkippen. „Eine Kippe kann bis zu 1000 Liter Grundwasser verschmutzen.“ Ihr Appell war deutlich: „Werft keine Kippen weg.“ Als Alternative verwies sie auf sogenannte Taschenaschenbecher, die unter anderem in der Tourist-Information erhältlich sind. Dieses Angebot sei bislang noch zu wenig bekannt.

Unsere Empfehlung für Sie Aktion Saubere Landschaft in VS Was Helfer bei der Putzaktion finden Es war um die Mittagszeit, als die Helfer aus allen Himmelsrichtungen in den Benediktinerring in Richtung DRK-Heim strömten.

Initiativen wie „City Cleaners Germany“ engagieren sich auch über solche Aktionstage hinaus im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, setzt die Initiative auf soziale Netzwerke und gezielte Informationsangebote. Gleichzeitig betont Vertreterin Miriam Steup, dass man „dorthin gehen muss, wo die Leute sind“.

Die Mitglieder des Verbands Wohneigentum Donaueschingen, darunter viele Kinder, beteiligen sich aktiv an der Müllsammelaktion. Foto: Xenia Messner

Neben dem Umweltaspekt stand auch der pädagogische Gedanke im Mittelpunkt. „Solche Aktionen schaffen Bewusstsein“, betonte Schulleiter Mosbacher vom Fürstenberg-Gymnasium, dessen Schüler zahlreich vertreten waren. Auch die Gemeinschaft Wohneigentum Donaueschingen hob hervor, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche früh für das Thema zu sensibilisieren.

Rund zweieinhalb im Einsatz

Nach rund zweieinhalb Stunden kehrten die Sammelgruppen mit zahlreichen gefüllten Müllsäcken zurück. Diese sowie der gesammelte Müll wurden auf den Fahrzeugen der Technischen Dienste Donaueschingen gesammelt und abtransportiert. Damit wurde ein sichtbares Ergebnis der gemeinsamen Anstrengung erreicht.

Die Technischen Dienste übernahmen sowohl das Einsammeln entlang der Strecken als auch die fachgerechte Entsorgung des Mülls. Beim anschließenden Imbiss hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich zu stärken und auszutauschen. Für die Bewirtung sorgte das Deutsche Rote Kreuz mit Unterstützung der Volksbank eG und der Fürstenberg Brauerei.

Schüler und Lehrkräfte des Fürstenberg-Gymnasiums beteiligen sich ebenfalls tatkräftig an der Aktion. Foto: Xenia Messner

Zum Abschluss des Vormittags dankte Oberbürgermeister Erik Pauly allen Beteiligten und unterstrich noch einmal die Bedeutung des gemeinsamen Engagements. Zugleich richtete er einen klaren Appell an die Bürger: „Wenn jeder seinen Müll selbst entsorgen würde, bräuchte es solche Aktionen gar nicht.“

Auch in diesem Jahr machte die Aktion „Saubere Landschaft“ deutlich, wie viel durch gemeinsames Handeln erreicht werden kann. Gleichzeitig zeigt sie, dass es letztlich auf den Beitrag jedes Einzelnen ankommt, um Donaueschingen dauerhaft sauber und lebenswert zu halten.