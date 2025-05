Aktion rührt das Netz: Krebskranker VfB-Fan verschenkt Tickets für das Pokalfinale

1 VfB-Kapitän Atakan Karazor wurde auf die selbstlose Aktion des Fans aufmerksam (Symbolbild). Foto: Pressefoto Baumann Ein VfB-Fan hat Tickets für das Pokalfinale in Berlin ergattert und verschenkt sie wegen seiner Krebserkrankung weiter. Das Netz ist gerührt von der selbstlosen Aktion – und der Kapitän des VfB möchte dem Fan ein ganz besonderes Geschenk machen.







Link kopiert



Die Tickets für das Pokalfinale am 24. Mai in Berlin sind unter VfB-Fans heißt begehrt. Weil die Nachfrage deutlich größer war als die Zahl der angebotenen Tickets, gingen viele jedoch leer aus. Ein VfB-Fan konnte Tickets ergattern – und verschenkte sie wegen seiner Krebserkrankung weiter. Das erzählt der Mann in einem Interview von SWR-Sport auf Instagram.