"Aktion Patenschaft" Wieder Päckchenaktion zu Weihnachten

Rottweil - Aktuell zu Weihnachten will die Aktion erneut Menschen in Not mit kleinen Geschenken in Form von Päckchen eine Freude bereiten. Die Päckchen sollten einen Wert von fünf bis zehn Euro nicht überschreiten und keine Alkoholika, auch nicht in Form von Alkoholpralinen, enthalten. Gedacht ist an Süßigkeiten, Gebäck, Nüsse, Bücher, Puzzles, Malstifte, Spitzer, Radiergummi, Kinderspielzeug, aber auch an Dinge des täglichen Lebens wie Seife, Zahnpasta, Haarshampoo, Bodylotion oder Duschgel und ähnliches. Die Päckchen sollten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene gepackt und nach Alter und Geschlecht gekennzeichnet sein.