4 Für die beiden Impfstoffe Biontech und Moderna gab es im Gesundheitszentrum unterschiedliche Eingänge Foto: Fritsch

Der offene Impftag im Nagolder Gesundheitszentrum war ein voller Erfolg: 792 Impfwillige nutzten die von Hausarzt Joachim Kurth initiierte zehnstündige Impfaktion. 1000 Impfungen waren im Vorfeld angepeilt worden, aber der Mediziner wusste, dass "dieses Ziel recht sportlich gesteckt war".















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Nagold - Und so zeigte sich Joachim Kurth mit dem Ergebnis "superzufrieden" – auch wenn er gehofft hatte, dass viele noch Ungeimpfte jetzt die Gelegenheit nutzen würden, sich unkompliziert und ohne Termin für eine Erstimpfung zu entscheiden. Doch unterm Strich lag die Booster-Quote bei gut 90 Prozent.

Lesen Sie auch: Hier gibt es in der Region Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Besonders erfreulich war für Joachim Kurth allerdings die breite Unterstützung des offenen Impftages. Denn neben den sieben Ärztinnen und Ärzten sowie den medizinischen Fachangestellten des Nagolder Hausarztzentrums beteiligten sich weitere Medizinerinnen und Mediziner an der Aktion. Auch die Rosenapotheke, die AOK sowie Ralf Benz waren wichtige Partner des Impftages. "Das war unglaublich, wie perfekt die Zusammenarbeit mit den Kollegen gelaufen ist", unterstrich Joachim Kurth

Von Biontech nur ein Viertel der bestellen Menge geliefert

Bereits eine Stunde vor Beginn der Impfaktion – und noch bei Dunkelheit – bildete sich eine Warteschlange vor dem Hausarztzentrum im Benz-Carrè. Mancher Impfwillige hatte wohl die Sorge, dass es nicht genug Impfstoffe geben könnte, und wollte deshalb auf Nummer Sicher gehen. Doch als sich die erste Warteschlange aufgelöst hatte, verlief die Impfaktion im Großen und Ganzen entspannt und ohne größere Wartezeiten.

Von der Nagolder Rosenapotheke wurden nach dem Pieks gleich die entsprechenden Impfzertifikate ausgestellt – doch das Apotheken-Team half ebenso beim notwendigen Papierkrieg und dem Ausfüllen der Formulare im Vorfeld der Impfungen. Wie Apothekerin Naciye Arslanoglu mitteilte, werden aktuell 24 Ärzte und ein Impfzentrum von der Rosenapotheke mit Impfstoffen beliefert. Auch bei der Impfaktion im Hausarztzentrum wurde deutlich, dass es nach wie vor Kürzungen bei der Lieferung des Impfstoffes von Biontec gibt. So wurde nur ein Viertel der bestellten Impfmenge geliefert, und Naciye Arslanoglu betonte: "Glücklicherweise gab es beim Moderna-Impfstoff keine Kürzungen und wir haben die volle Bestellung erhalten."

Polizei fährt regelmäßig Streife

Aus Sorge vor möglichen Störaktionen von Impfgegnern war zudem die Polizei über die Impfaktion informiert, die dann auch regelmäßig Streife fuhr. "Aber es gab keinen Zwischenfall", berichtete Joachim Kurth und machte deutlich, dass das Impfen für ihn ein ganz wichtiger Beitrag ist, um aus der von Corona verursachten Krise wieder herauszukommen. Allerdings müsse man es wohl hinnehmen, dass ein großer Teil der Bevölkerung keine Impfung will, auch wenn es rein von der Wissenschaft her "völlig bescheuert ist", macht Joachim Kurth mit klaren Worten deutlich.

Eine nette Geschichte am Rande des Impftages bildete die Joachim Kurth angeregte Spendenaktion für das Stationäre Hospiz in Nagold, wobei die Beteiligten ihre Aufwandsentschädigungen spendeten – und so befanden sich am Abend über 2000 Euro in der aufgestellten Spendenbox.