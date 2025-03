Bei der Aktion der Stadt werden die Bürger aufgerufen, selbst etwas für’s Städtle zu tun, in dem sie die Pflege beispielsweise eines Beets übernehmen. Bauhofleiter Gerd Wieseke äußert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er noch auf mehr Teilnehmer hofft.

Die Idee sich einzubringen, kam Inka Heyl in der Einwohnerversammlung, bei der die Aktion vorgestellt wurde. „Gosche kann jeder“, habe sie sich gedacht, sie wollte aber anpacken, wie sie das beispielsweise auch in der Spielplatzinitiative Rubersbach oder beim Förderverein für das Freibad tut. Sie kümmert sich nun um die Blumenkästen an der Stadtbrücke. Sie ist nicht sie einzige, die sich bei der Pflege der städtischen Anlagen, Beete oder Blumenkästen einbringt, es gebe zum Beispiel jemanden, der sich um das Kriegerdenkmal in Reichenbach kümmert, so Wieseke.

Stadtgärtnerin Beate Blase beruhigt auch in Bezug auf den Arbeitsaufwand und die Verantwortung, die derjenige übernimmt, wenn er sich meldet. Es gehe hauptsächlich um Unterstützung bei den Sommerbeeten. Man kann sich für bestimmte Blumenkästen oder Beete melden, vielleicht in der Nähe der eigenen Wohnung.

Es gehe darum, nach Unkraut zu sehen, auszupflücken, zurückzuschneiden oder Laub zu entfernen. „Das tägliche Gießen, und auch das Düngen übernimmt der Bauhof“, so Blase. Auch den Abtransport von Laub und Unrat übernimmt der Bauhof. Wer sich um ein Beet kümmert, muss also keine Bedenken haben, dass etwa die Blumen vertrocknen, wenn er mal einen Tag keine Zeit hat. Wenn sich einige finden, die eine Stunde in der Woche investieren, wäre es gut, ist sich Beate Blase sicher: „Das sieht man dann einfach“.

Früher habe es mehrere Hornberger gegeben, die sich beispielsweise um die Blumenkästen an der Rathausbrücke gekümmert hätten. Wenn diese dann mal keine Zeit hatten, haben sie einfach den Bauhof informiert. Generell werde Hilfe an diversen Brücken, am Schloss und auch in Grünanlagen gebraucht.

Kontakt

Wer Interesse hat, sich bei der Pflege und Verschönerung von öffentlichen Beeten, Blumenkästen, Anlagen oder auch am Schlossberg in Hornberg einzubringen, kann sich beim Bauhofleiter Gerd Wieseke unter der Telefonnummer 07833/96 58 31 melden.