1 Mit einem Scanstift wird festgehalten, welche Artikel bis wohin gelesen werden. Foto: Albrecht

Wie kann der Schwarzwälder Bote künftig noch interessanter, noch wichtiger für seine Leserinnen und Leser werden? Ein neues Projekt mit und für Leser startet dazu im Herbst – und wir rufen Sie auf: Machen Sie mit, helfen Sie uns, Ihre Zeitung noch besser zu machen.















Oberndorf - Jeden Tag stellen die Redakteurinnen und Redakteure des Schwarzwälder Boten eine Zeitung aus den Inhalten zusammen, von denen sie denken, dass sie für die Leser spannend, unterhaltsam, hilfreich und informativ sind. Bei der Auswahl der Themen helfen Kriterien wie Aktualität, lokaler Bezug oder die teils langjährige Erfahrung der Redakteure. Doch liegen wir damit immer richtig? Wählen wir wirklich die Themen aus, die auch gerne gelesen werden?

Während es bei unserem Online-Angebot Kennzahlen gibt, die uns diese Fragen beantworten, tappen wir beim Print-Produkt oft im Dunkeln. Rückmeldungen bekommen die Redakteure durch Leserzuschriften und Anrufe. Diese sind wichtig und wertvoll, aber sie kommen nicht kontinuierlich und geben nur für bestimmte Artikel Auskunft. Um unsere Leser besser zu verstehen und ihnen weiterhin ein optimales Produkt zu liefern, setzen wir im Herbst das Projekt "Lesewert" um.

Unterstützen Sie uns und gewinnen Sie eine Reise in den Europa-Park

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Vom 26. September bis zum 19. November messen wir mit der "Lesewert"-Methode, wie gut unsere Artikel in Ihrer Lokalausgabe gelesen werden. Das funktioniert ganz einfach: Die Leser registrieren sich vorab und lesen im Projektzeitraum ihren Schwarzwälder Boten wie gewohnt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie mit einem speziellen Scanstift immer die zuletzt gelesene Zeile des jeweiligen Artikels markieren. Dafür erhalten die Leser von uns einen Scanstift und nutzen die kostenlose Lesewert-App auf ihrem Smartphone oder Tablet. Der Scanstift erfasst die eingescannte Zeile und sendet diese via App an die Redaktion. Dort werden die Messwerte aller Teilnehmer zusammengefasst, den Artikeln zugeordnet und ausgewertet. Die Auswertung erfolgt so, dass die Redaktion keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen kann.

Die Ergebnisse der Leser liefern zuerst einmal eine klassische Quote. Sie sagen, welcher Artikel oft gelesen wird und welche Themen in der Zeitung eher ausgelassen werden. Der "Lesewert" gibt aber noch mehr an: Er zeigt ebenso, wie intensiv Texte gelesen werden. Je weiter die Abonnenten bei einem Artikel kommen, umso interessierter sind sie auch an dem Thema. Dadurch kann zum Beispiel herausgefunden werden, wenn ein Thema zwar nur eine kleine Gruppe von Lesern interessiert, von dieser aber sehr aufmerksam verfolgt werden. Selbstverständlich zeigt der "Lesewert" der Redaktion auch, welche Themen weder viel noch intensiv betrachtet werden – und daher eher uninteressant sind.

Genau und umfassend zu wissen, was die Leser interessiert, ist für die Redaktion einer Zeitung von großem Interesse. Im Projektzeitraum werden die "Lesewert"-Daten jeden Tag intensiv ausgewertet und gleich für die Zeitungsproduktion genutzt. Themen, die die Abonnenten des Schwarzwälder Boten interessieren, von denen sie mehr erfahren wollen, werden zum Beispiel an den Folgetagen fortgesetzt und bekommen mehr Platz. Damit wird die Zeitung besser und noch genauer auf unsere Leser zugeschnitten.

Die Messmethode "Lesewert" ist vor einigen Jahren bei der Sächsischen Zeitung entstanden. Mittlerweile setzen zahlreiche Redaktionen in ganz Deutschland das Projekt mit ihren Lesern um. Von jetzt an auch der Schwarzwälder Bote, für den die Auseinandersetzung mit den Interessen der Leser damit ein noch festerer Bestandteil wird.

So geht’s

Anmelden: Sie möchten uns helfen, noch besser zu werden? Dann melden Sie sich gerne bis zum 26. August hier für das Projekt an. Danach erhalten Sie Ihre "Lesewert"-Anmeldung und weitere Informationen zum Projekt.

Gratis einkaufen: Ihre Teilnahme lohnt sich: Sie profitieren nicht nur langfristig von einer guten Lokalzeitung, sondern bekommen auch ein Dankeschön. Jeder Teilnehmer der Leseraktion erhält von uns einen Edeka-Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro.

Gewinnen: Außerdem werden unter allen Teilnehmern zwei Reisen in den Europa-Park für jeweils zwei Personen mit Hotel-Übernachtung und Eintritt in den Freizeitpark sowie die Wasserwelt "Rulantica" verlost. Wir bedanken uns jetzt schon einmal für Ihre Unterstützung!