Aktion in Zell: In die Laufschuhe gegen Mukoviszidose

Zum achten Mal verwandelt sich die Innenstadt von Zell in eine bunte Rennstrecke. Willi Kohler hat die Aktion ins Leben gerufen, um Spenden für eine tödiche Krankheit zu sammeln.
DJs, Kinderschminken, Pommes und jede Menge Läufer wird es in diesem Jahr am 16. Mai wieder in der Innenstadt von Zell zu sehen geben. Willi Kohler hat den „Ortenauer Schutzengel Lauf“ im Jahr 2015 ins Leben gerufen, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Senior war lange Vorstand im Landesverband Mukoviszidose, in der Ortenaugruppe des Vereins war er seit 1985 aktiv. Mit seinem Eintritt in die Rente hatte er dann die Idee für eine Aktion in der Ortenau, um Spenden für die seltene Krankheit zu sammeln.