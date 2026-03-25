Aktion in Zell: In die Laufschuhe gegen Mukoviszidose

Zum achten Mal verwandelt sich die Innenstadt von Zell in eine bunte Rennstrecke. Willi Kohler hat die Aktion ins Leben gerufen, um Spenden für eine tödiche Krankheit zu sammeln.

DJs, Kinderschminken, Pommes und jede Menge Läufer wird es in diesem Jahr am 16. Mai wieder in der Innenstadt von Zell zu sehen geben. Willi Kohler hat den „Ortenauer Schutzengel Lauf“ im Jahr 2015 ins Leben gerufen, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Senior war lange Vorstand im Landesverband Mukoviszidose, in der Ortenaugruppe des Vereins war er seit 1985 aktiv. Mit seinem Eintritt in die Rente hatte er dann die Idee für eine Aktion in der Ortenau, um Spenden für die seltene Krankheit zu sammeln.

Mukoviszidose ist eine vererbte Stoffwechselerkrankung, von der etwa einer von 2000 Menschen betroffen ist. Die Krankheit führt zu Funktionsstörungen der betroffenen Organe, bisher ist sie nicht heilbar. Durch die medizinische Entwicklung der vergangenen Jahre konnte die Lebenserwartung erheblich gesteigert werden, sie liegt aktuell bei 67 Jahren.

Der Verein Mukoviszidose Ortenau, in dem auch Kohler sich seit vielen Jahren engagiert, hat unter anderem eine mobile Krankengymnastik in der Region organisiert. „Viele Patienten können nicht einfach in eine weit entfernte Praxis fahren“, erklärt Kohler.

Unterstützung für Kinderklinik und Forschung

Hausbesuche würden sich für die Krankenkassen aber kaum rentieren, weshalb der Verein hier die zusätzlich entstehenden Kosten übernimmt. Außerdem unterstützen sie die Forschung zu der Krankheit, der neuen Kinderklinik in Freiburg haben sie Außentrampoline und neue Sportgeräte finanziert. Etwa 25 000 bis 30 000 Euro werden jährlich für die Projekte benötigt. Eine der Aktionen, die der Mukoviszidose Verein Ortenau nutzt um Geld zu sammeln, ist der Schutzengellauf. In diesem Jahr findet der achte von ihnen statt, zwischenzeitlich sind zwei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

„Im ersten Jahr hatten wir 220 Läufer“, berichtet Kohler von den Anfängen. „Vorletztes Jahr waren es dann 1200, die dabei waren.“ Kohler und den übrigen Veranstaltern sei besonders wichtig, dass jeder am Schutzengel-Lauf teilnehmen kann. „Es kann jeder so viel laufen wie er schafft, man muss auch nicht Joggen, Gehen tut es auch. Der Spaß steht im Vordergrund“, so Kohler. Nicht nur Einzelpersonen, auch Gruppen, Firmen und Schulklassen melden sich Jahr für Jahr an.

„Jetzt wollen die Leute natürlich auch ein bisschen Spaß haben bei der Sache“, lacht Kohler. Das Event sei im Jahr 2015 mit einem DJ vor dem Rathaus gestartet, inzwischen seien es mehrere – die Größenordnung der Veranstaltung lasse es nicht anders zu. Vor dem Rennen gibt es ein Warm-Up, ein Kinderschminken-Stand steht für die jungen Besucher bereit.

Die Vereine der Stadt kümmern sich auf Spendenbasis um die Verpflegung. „Der Kegelclub verkauft Würstchen und Brötchen, die Pommes von der Feuerwehr sind auch sehr beliebt“, so Kohler. Auch auf der 1,4-Kilometer-Strecke werde es mehrere Verpflegungsstationen geben, Stände mit Wasser, Müsliriegeln und Bananen.

Gummi-Armbänder um die Runden zu zählen

„Früher haben wir uns keine Gedanken gemacht wegen Nachhaltigkeit“, berichtet Kohler. Inzwischen habe der Verein die Plastikbecher gegen wiederverwendbare Gefäße getaucht, die zwar mehr Organisation bedeuten würden – dafür aber weniger Müll.

Für die Anmeldung zum Lauf wird eine Homepage freigeschaltet, auf der die Läufer auch angeben, wie viel sie spenden wollen. Einige der Firmen, die am Lauf teilnehmen bemessen ihre Spenden nach den gelaufenen Runden – dafür werde es einen Stand auf der Strecke geben, an dem Gummiringe an die Handgelenke der Teilnehmer verteilt werden. So lassen sich die geschafften Runden später leichter zählen. „Es gibt aber für alle Läufer eine Urkunde wenn sie eine wollen, egal wie viel sie gelaufen sind“, kündigt Kohler an. „Einmal hat sogar ein Baby im Kinderwagen eine bekommen.“

Schutzengel-Lauf 2026

Der diesjährige Schutzengel-Lauf startet am 16. Mai um 14 Uhr und geht zwei Stunden lang durch die Altstadt von Zell. Im Internet auf mukoviszidose-ortenau.de gibt es mehr Informationen sowie die Möglichkeit zu spenden.