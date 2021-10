2 Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" startet dieser Tage wieder. Foto: ©JeanChristophe – stock.adobe.com

Bereits seit 21 Jahren wird in drei Teilorten Wildbergs fleißig gespendet. "Weihnachten im Schuhkarton" ist eine Spendenaktion, die Kindern in Not ein liebevoll verpacktes Geschenk zu Weihnachten beschert.















Link kopiert

Wildberg-Sulz am Eck/Effringen/Gültlingen - Alle Jahre wieder: Die Spendenaktion "Weihnachten im Schuhkarton" vom Verein Samaritan’s Purse findet in den Wildberger Ortsteilen Sulz am Eck, Effringen und Gültlingen statt. Es gibt in jedem Ortsteil Sammelstellen, von denen die Päckchen dann nach Sulz am Eck gebracht werden.

Christel Erbele ist schon seit 21 Jahren bei der Aktion dabei. Sie und ihr Team – Inge Dengler, Fritz Dreher, Karin Schechinger und Elisabeth Röhm – fangen schon in dieser Woche an, bereits angekommene Sachspenden in Schuhkartons zu verpacken. Für 19 Jahre lang war Erbeles Zuhause Sammelstelle, Packstation und sozusagen Poststelle. Seit drei Jahren haben sich Packstation und Poststelle ins neue Gemeinschaftshaus in Sulz am Eck verlagert.

"Wir haben schon so viele Sachspenden bekommen, dass wir früher mit dem Verpacken anfangen müssen", erzählt Erbele. Die nächsten beiden Wochen werde das Team alle Hände voll zu tun haben. "Wir können allein mit den bisher eingegangenen Sachspenden schon 50 bis 70 Schuhkartons packen", ist die Teamleiterin begeistert.

Packen vorverlegt

Der offizielle Zeitraum der Spenden ist eigentlich vom 8. bis zum 15. November. Doch in Sulz am Eck ist die Aktion schon seit Jahren ein "Selbstläufer". Man kennt sich untereinander und kann sich jederzeit bezüglich der Spenden bei Christel Erbele melden. "Es sind alle sehr spendenfreudig, was die Aktion zu einem vollen Erfolg macht." Und jeder, der eine Spende oder "noch besser: schon fertige Päckchen" vorbeibringt, übernehme auch die zehn Euro Versandkosten, die für die Schuhkartons anfallen.

Die Päckchen und Sachspenden können auch anonym abgegeben werden. Christel Erbele stehe jederzeit für Rückfragen bereit unter Telefon 07054/85 22. Die Päckchen können ebenfalls bei ihr in der Wettegasse 13/2 abgegeben werden. Sammelstellen in Gültlingen sind bei Elli Hüther in der Buchenstraße 18/1 oder bei Petra Läpple in der Straße Dickmahden 8.

In Effringen läuft die Spendenaktion etwas anders ab, wie die Evangelische Kirchengemeinde Effringen-Schönbronn mitteilt. In Effringen werden die Spenden im evangelischen Gemeindehaus gesammelt. Die fertigen Päckchen, Sach- und/oder Geldspenden werden am Donnerstag, 11. November, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 13. November, von 10 bis 16 Uhr entgegengenommen.

"Weihnachten im Schuhkarton" ist ein Projekt des Vereins Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter. Die Geschenke werden an Kinder in der Not vor allem nach Osteuropa geschickt. Wie der Verein auf seiner Homepage beschreibt, ist die Aktion international unter dem Namen "Operation Christmas Child" bekannt. Seit 1993 wurden demnach weltweit bereits über 186 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Weiter Informationen unter www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton