Die Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden verlief direkt durch das damals noch nicht vereinte Villingen-Schwenningen. 1736 wurde im Zollhaus die erste Zollstation errichtet und ein Wegzoll von den Durchreisenden gefordert.

Die Gockel-Gilde Zollhaus wird am Freitag, 21. Februar, an der Kreuzung Römerweg zu Grenzweg eine Zollstation errichten mit Original-Schlagbaum, Wachhäusle und uniformierten Wachmännern.

Die Durchreisenden werden an diesem Nachmittag zwischen 12 und 18 Uhr von den Zöllnern aus Baden und aus Württemberg mit folgendem Spruch freundlich begrüßt: „Laut Verordnung des Königs von Württemberg und des Großherzogs von Baden müssen wir heute, am 21. Februar anno 2025 für die Durchfahrt einen Wegzoll erheben.“

Spenden an Sternschnuppe

Die gesamten Geldzuwendungen aus dieser Aktion spendet die Gockel-Gilde ihren Angaben zufolge in diesem Jahr an das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe, das sich noch im Aufbau befindet. Maria Noce, die Initiatorin des Projekts und Gründerin des Hospizes Via Luce, betont wie wichtig es ist, für Betroffene Hilfestellung anzubieten. In der Region Villingen-Schwenningen wollen sie einen Ort schaffen, an dem Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind oder Jugendlichen zur Ruhe kommen können. Einen Ort voller Liebe, Zuversicht und Erholungsmöglichkeiten. Einen Ort, an dem Geschwisterkinder endlich einmal ihre Eltern für sich haben und Eltern wieder als Paare Zeit miteinander verbringen können. Einen Ort, den Familien mehrmals im Jahr besuchen können und an dem sie erfahren – sie sind nicht alleine, heißt es in der Pressemitteilung der Gockel-Gilde.

Der gesamte Finanzbedarf für „Sternschnuppe“ sei enorm hoch, daher werde es noch einige Zeit dauern, bis ein Grundstock für die Eröffnung gelegt ist. Vorab müssten die Gelder für die ersten beiden Jahre zur Verfügung stehen und dafür sei die Einrichtung dringend auf Spenden angewiesen.

Die Narrenfreunde aus dem Zollhaus freuen sich, wenn viele freundliche „Grenzgänger“ bei dieser Aktion für den guten Zweck vorbeikommen.