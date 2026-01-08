Aktion in VS: Landgasthof bietet Obdachlosen einen warmen Rückzugsort

Der Wintereinbruch in Villingen-Schwenningen bringt eine eisige Kälte – viele Menschen haben keinen warmen Rückzugsort. Der Landgasthof Ritter XXL in Herzogenweiler bietet Hilfe an.
Seit einigen Wochen hat sich der Wintereinbruch in Villingen-Schwenningen bemerkbar gemacht. Schneefälle, rutschige Straßen und eisige Temperaturen waren zuletzt keine Seltenheit. Die Menschen können es sich in ihren vier Wänden gemütlich machen, um ihre Heizungen aufzudrehen und der beißenden Kälte zu entkommen. Ein Teil der Doppelstädter hat diesen Luxus eben nicht. Denn was viele als normal ansehen, ist eigentlich ein Privileg.