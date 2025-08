Daher war Auftakt bereits im Juli und das Programm richtet sich an „Alt und Jung“, an „Klein und Groß“.

Verantwortlich für die Organisation und Feinabstimmung zeichnet Alexandra Zapf vom Zentralsekretariat der Stadt, die rechtzeitig die örtlichen Vereine kontaktiert, die häufig jedes Jahr mitmachen. Schon zum zweiten Male kann die Verwaltung das selbst gedruckte, farbige und ansprechende Programm vorlegen.

Ein buntes Programm für alle

Kinder, Erwachsene, Familien oder Feriengäste werden mit dem Programm angesprochen, meint Heiko Wehrle und verweist auf herausragende Punkte, wie Baywatch-Übernachtung im Schwimmi, den Feuerwehrbesuch, die Information durch die Polizei oder das sportliche Abseilen an der Linachtalsperre.

Die ganzen Ferientage sind ausgefüllt und erfreut ist man, dass neben Privatpersonen auch Gruppierungen wie der Kleintierzuchtverein, die Bruderhausdiakonie oder die Heimatgilde Frohsinn mitmachen.

Außergewöhnlich wurde es Anfang August, als Stadt-Checker und Verkehrsdetektive sich produzierten bei „Wenn ich Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Vöhrenbach wär“. Der Angelsportverein bietet ein Kinderfischen an und die Kräfte kann man bei einem Schnuppertraining des Kraftsportvereins messen. Erstmals bietet der Gesangverein Concordie „Wandern und Singen“ am 24. August an und neu ist auch Stockbrot-Grillen.

Schon Kinder zwischen sechs bis 14 Jahren können sich mit Jörg Klausmann am Langenbach auf wissenschaftliche Tour begeben und so die Gewässerökologie erkunden.

Auch viele Aktivitäten in der Natur

Die Vielfalt ist enorm, betonen die Macher und man kann je nach Geschmack auswählen. Die Palette sieht Erlebnisse in der Natur, die Begegnung mit Tieren, sportliche Aktivitäten, kreative Unternehmungen und Unterhaltung vor.

Tierliebhaber kommen am 21. August mit Kaninchen und Meerschweinchen in Kontakt und am 28. August wird die Miniaturweltenausstellung bei Faller in Gütenbach besucht. Am gleichen Tag können Kinder die Vöhrenbacher Fasnet im Schulhaus erleben und geheimnisvoll geht es am 7. September mit Thomas Demattio zu, wenn mit geschichtlichem Hintergrund gewandert wird.

Schon diese kleine Auswahl beweist die differenzierte Offerte, bei der der Schultes Spiel, Spaß und gute Laune garantiert.

Zahlreiche Unterstützer im Hintergrund

Er ist über die Vielzahl an Veranstaltern froh und dankt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich am Sommerferienprogramm beteiligen und wünschte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Mitwirkenden jede Menge Spaß und Freude – daneben eine schöne , erholsame und spannende Ferienzeit.

Bereits auf der ersten Seite der Stadt-Homepage besteht ein Hinweis auf das Ferienprogramm, das unter www.voehrenbach.de als PDF abgerufen werden kann.