Die Hauptinitiatorin Heike Bayer – vielen Villingendorfern bestens bekannt als „Heike von der Post“– hat mit einigen Helfern und Unterstützern ein festliches Mittagessen am Heiligabend organisiert. Es sollte vor allem ein Angebot für ältere Menschen gegen Einsamkeit sein, wenn die Angehörigen nicht zu Weihnachten kommen können, wenn es vielleicht gar keine Angehörigen mehr gibt.

Alles kostenlos

Damit das Festessen keine Frage des Geldes sein muss, wurde das Ganze kostenlos angeboten. Für die Initiatorin war es laut Mitteilung vor allem wichtig, den Menschen an diesem besonderen Tag im Jahr neben dem Essen auch Gesellschaft zu schenken, Zeit für Gespräche miteinander, Kontakte zu ermöglichen.

Es braucht nicht viel

Heike Bayer hat mit dieser Initiative gezeigt, dass es nicht so viel braucht, um Gutes zu tun; mit ihrer Idee hat sie bei der Sozialgemeinschaft Villingendorf fast schon offene Türen eingerannt, wie die Sozialgemeinschaft in ihrer Mitteilung schreibt. Die Verantwortlichen um Vorstand Lothar Forstner waren sofort bereit, Heike Bayer in ihrem Vorhaben nach Kräften zu unterstützen. Die Ankündigung im Amtsblatt rief weitere Unterstützende auf den Plan, so dass die Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden konnten.

Heike Bayer konnte weitere Unterstützer gewinnen – unter anderem hat Serdar Kösker vom Musti Kebap-Haus Villingendorf den Großteil der Materialkosten für die Rouladen gespendet; Familie Steiner vom Sportheim Villingendorf übernahm die Zubereitung von Rotkraut und Dessert übernommen, Hilde Fuß hat die Knödel beigesteuert; von der Gärtnerei Müller kamen viele Weihnachtssterne für die Tischdeko, die die Gäste im Anschluss mit nach Hause nehmen durften.

Privatleute und Schulen helfen

Es kamen diverse Geldspenden von Privatleuten und die Klasse 3b der Schule hat im Kunstunterricht für jeden Gast eine hübsche Weihnachtskarte gebastelt. Ute Haller hat süße Engel für die Geschenke beigesteuert und einige weitere Helfer haben ihre Zeit an Heiligabend in den Dienst der Senioren gestellt.

Ein Festessen

14 Personen nahmen das Angebot dankend an und konnten das Festessen an einer weihnachtlich dekorierten Tafel gemeinsam im Bürger- und Seniorentreff genießen. Bei anregenden Gesprächen schmeckte das leckere Essen gleich nochmal so gut. Die älteren Mitmenschen waren dankbar, dass sie diesen besonderen Tag im Jahr nicht alleine verbringen mussten. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die bei genügend Helfern auch nächstes Jahr wiederholt werden könnte.

Der Dank gelte allen, die einen wertvollen Beitrag zum Gelingen dieses Angebots beigetragen haben. Schöner könne das Gefühl „Weihnachten“ nicht gezeigt werden.