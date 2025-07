1 Das Organisationsteam der Villinger Adventsfenster steht in den Startlöchern: Cinja Schwer (rechts) und Sylvia Staiger werben um neue Akteure bei der schönen Weihnachtsaktion in Villingen. (Archivfoto) Foto: Stadt VS/Uwe Smidt Die Villinger Adventsfenster 2025 starten in die Planungsphase.







Auch diesen Sommer wird schon fleißig für die Vorweihnachtszeit geplant. So werden in diesem Jahr die Villinger Adventsfenster nun schon zum elften Mal vom 1. bis 24. Dezember an jeweils wechselnden Orten in der historischen Villinger Innenstadt stattfinden.