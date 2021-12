1 Bei dem liebevoll gestalteten Adventsfenster können junge Oberndörfer staunen und rätseln. Foto: Ginter

Vielerorts sieht man momentan hell beleuchtete Fenster und kreative Weihnachtsdekorationen. Mancherorts kann man auch sogenannte Advenstfenster erblicken – in der Tuchbergstraße gibt es ein ganz besonderes Exemplar.















Oberndorf - Wer dieser Tage durch die Oberndorfer Innenstadt schlendert, kann in der Tuchbergstraße 3 manchmal Kinder sehen, die staunend – und zugleich auch sehr konzentriert – vor einem Fenster stehen. Wenn dann die Dunkelheit einsetzt, weiß man auch, warum: Ein weihnachtlich geschmücktes Fenster strahlt dann, von Lichterketten hell erleuchtet, in die Nacht.

Verantwortlich für das schöne Adventsfenster ist Kathrin Armbruster. Mit der Aktion möchte sie den Kindern aus und rund um Oberndorf im Dezember eine Freude machen. In jeder Adventswoche werden die Fenster umgestaltet und eine andere liebevoll arrangierte Dekoration angebracht – und zugleich auch ein Rätsel für junge Besucher auf die Beine gestellt.

Wie viele rote Vögel gibt es? Welche Farbe haben die beiden Hirsche? Zähle die Engel! Was hat das Schaukelpferd auf seinem Sattel? Wie viele Sterne mit Kometenschweif entdeckst du? Fragen wie diese können die kleinen Oberndorfer jede Woche beantworten. Auf der weißen Bank liegen Stifte und Karten dafür aus, die Antwortkarten können dann in den Postschlitz der Haustüre geworfen werden. Um Weihnachten herum soll es dann eine Ziehung geben – und der Gewinner einen Preis erhalten.

Der Wegfall vieler Veranstaltungen ist ausschlaggebend

Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass Armbruster die Aktion für die Kinder veranstaltet. Ausschlaggebend für ihre Idee war die Corona-Pandemie und der Wegfall vieler Veranstaltungen im Advent.

Normalerweise gibt es in Oberndorf seit ein paar Jahren jeden Sonntag den "Advent im Städtle", veranstaltet von den "Bürgern für Bürger", erzählt Armbruster. "Jeden Adventssonntag traf man sich am Marktplatz, eine Kerze am großen Adventskranz wurde entzündet, und es gab Glühwein und Würste." Das eingenommene Geld kam dann verschiedenen Projekten in Oberndorf zugute, berichtet sie weiter.

Durch den coronabedingten Ausfall kam der Oberndorferin dann der Einfall mit dem Adventsfenster. "Ich hatte einfach Lust darauf – und habe in diesem alten Haus dieses ganz tiefe Fenster, was sich perfekt zum Dekorieren eignet." Für die fünfjährige Tochter ihrer Freundin wurde sie dann kreativ und dachte sich ein Rätsel für das Mädchen aus. "Die hatte dann so Spaß daran wie ich auch – und viel Dekomaterial habe ich auch zuhause", sagt Armbruster.

Positive Resonanz von kleinen Patienten

Von da an veränderte sie jeden Sonntag die weihnachtliche Optik im Fenster und dachte sich für die vorbeikommenden Kinder ein Rätsel aus. Dieses Jahr wurde sie gefragt, ob sie nicht wieder ein Adventsfenster gestalten möchte – und so wurde Armbruster erneut aktiv.

Freuen tut sie sich über die viele positive Resonanz – die bekommt sie auch von der gegenüberliegenden Kinderarzt-Praxis. "Die sagen immer, dass es auch toll sei, um die Kinder nach dem Arztbesuch zu beruhigen", sagt Armbruster schmunzelnd. "Eine Familie läuft gerade täglich einen anderen Weg zum Kindergarten, um am Fenster vorbeizukommen", freut sie sich.