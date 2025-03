Aktion in Simmersfeld: Bibelwoche zieht den Nachwuchs an

Gewerbegebiet Interkom So viel Wald muss in Bad Wildbad stillgelegt werden

Das interkommunale Gewerbegebiet in Simmersfeld soll erweitert werden. Dazu muss Wald gekauft werden. Und wenn Wald zu Industriefläche wird, muss das an anderer Stelle ausgeglichen werden. Unter anderem auch zu einem großen Teil in Bad Wildbad.