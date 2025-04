Aktion in Schwenningen: So entsteht eine lokale Zeitung

29 Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz (grüne Jacke) und ihr Stellvertreter Marcel Dorer (links) berichteten über die Arbeit der Redaktion für die Erstellung von „Neckarquelle“ und „Schwarzwälder Bote“. Die Führungen trafen auf großes Interesse. Foto: Cornelia Hellweg

Viele Leserinnen und Leser der Tageszeitungen „Neckarquelle“ und „Schwarzwälder Bote“ nutzten den Tag der offenen Tür im Burenhaus am Marktplatz, um sich zu informieren. Das Angebot stieß auf großes Interesse.









Wie werden die Inhalte einer Lokalzeitung erstellt? Was bedeuten die rasanten Entwicklungen in der Medienlandschaft und wie schlagen sie sich vor Ort nieder? Den Tag der offenen Tür am Sonntag nutzten viele Leser und Leserinnen der „Neckarquelle“ und des „Schwarzwälder Boten“, diese und andere Fragen beantwortet zu bekommen. Und es war eine Gelegenheit, das geschichtsträchtige Burenhaus am Marktplatz in Augenschein zu nehmen.