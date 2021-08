3 Der Druck eines Fotos von Benjamin Seyfang ist im City-Rondell zu sehen. Foto: Werner

Die Pop-up-Fotoausstellung "Lost Places" rückt in Ladengeschäften in Schwenningen verlassene Orte in den Fokus. Initiatoren wollen Anreiz schaffen, in die Innenstadt zu gehen.

VS-Schwenningen - Schandflecken oder Faszination? Leer stehende Gebäude, zum Abriss geweihte Bauten oder aber unberührte Orte in der Natur: sie alle können mit unterschiedlichen Augen betrachtet werden. Während sie dem einen ein Dorn im Auge sind, entdecken andere ihren besonderen Charme. Welche Wirkung solche Plätze haben können, zeigt eine neue Fotoausstellung in der Stadt.

Verlassene Orte üben auf Menschen eine besondere Magie aus. Egal ob alte Fabriken, ehemalige Bauernhäuser oder auch vergessene Autos im Unterholz – neugierig wird durch Zäune geschielt, werden Türen geöffnet und Äste beiseite geschoben, um einen Blick zu erhaschen. Davon unbeeindruckt erobert die Natur beständig die Orte zurück.

Einzelhandel sitzt in Teilen mit im Boot

"Mit der Pop-up-Fotoausstellung ›Lost Places‹ rücken wir diese auf besondere Weise ästhetischen Plätze in den Fokus", sagt Initiator Dirk Werner. Die renommierten Fotografen und Buchautoren Arno und Adrian Specht, Benjamin Seyfang und Clemens Bader sowie die jüngst gegründete Fotografengruppe "Die LichtBildHauer" aus Villingen-Schwenningen stellen in diesem Rahmen in verschiedenen Ladengeschäften in der Innenstadt von Schwenningen Aufnahmen von unterschiedlichsten dieser magischen Orte aus.

Parallel sorgen großformatige Ausdrucke von besonderen Motiven an unterschiedlichen Orten, Eingängen und Schaufenstern in der Innenstadt zusätzlich für beeindruckende Einblicke. Initiator Werner: "In den kommenden Tagen kommen noch weitere Motive hinzu. Dadurch lohnt sich der wiederholte Besuch der Innenstadt, um die zusätzlichen Aufnahmen zu entdecken."

Aktion dauert bis in September

Die Aktion ist bis in den September hinein geplant. Die Pop-up-Fotoausstellung wird unterstützt von der Stadt Villingen-Schwenningen im Rahmen des "Sommer in VS" und organisiert von Dirk Werner als Initiator des Gründer- und Kreativzentrums "Die Halle" in der Lichtensteinstraße in Schwenningen.

Zu den teilnehmenden Händlern gehören das City-Rondell, das Fachgeschäft Die Brille, das Fahrrad-Center Singer, das Sporthaus Müller, Milan Mode, das Modehaus Zinser und Welzer Wohnen.