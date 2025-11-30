Aktion in Schramberg: Das hat es mit den hunderten roten Schuhen am Rathaus auf sich
1
Die Aktion lockte zahlreiche Besucher an. Foto: Ziechaus

360 Paar rote Schuhe stehen neben dem Rathaus in Schramberg. Was es damit auf sich hat.

Diese führe zu mehr Beratungen bei „Frauen helfen Frauen + Auswege“ in Rottweil. Die Aktion sei ein aufrüttelnder Verweis auf die Morde an Frauen durch männliche Partner. Die Vorsitzende des Städtischen Frauenbeirats, Dorothee Golm, verwies auf die Fachberatungsstelle Rottweil mit steigenden Beratungen für Frauen, Jungen und Mädchen, die Hilfe suchten bei Gewalt und Missbrauch durch männliche Täter. Hier fänden Betroffene Beratung bei häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch.

 
Die Schuhe sind nicht zu übersehen. Foto: Ziechaus

Gewalt gegen Frauen führe zu 315 bis zu 360 Morden in Deutschland. Die Beratungsstelle Rottweil habe in 389 Fällen beraten, berichtete Sozialpädagogin Renate Weiler. Angesichts der Schuhe kamen Besucher des Marktes mit den Frauen ins Gespräch. Jeder sollte nicht einfach wegsehen und Hilfe bieten oder holen. In Notfällen sollte man die 110 wählen, um Hilfe zu holen.

 