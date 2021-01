Aktion in Schönwald Skilift kann gemietet werden

Zunächst war nur Betrieb für Profisport möglich

Noch Mitte Dezember postete Simon Hettich als Inhaber des Rößle-Lift in Weißenbach dazu: "Es freut uns sehr, dass es eine so große Nachfrage gibt für unseren Lift. Wir haben mit den Behörden Kontakt aufgenommen und leider die Antwort erhalten, dass eine Vermietung für Familien nicht möglich ist. Der Lift kann lediglich für den Profisport gemietet werden."

Freude über Vergnügen im Schnee für eine Stunde

Doch nun gab es wohl grünes Licht – zumindest, was das Thema Familien betrifft: Am 31. Dezember verkündete Hettich, dass der Lift stundenweise von Familien gemietet werden kann.

Manchen mag der Preis abschrecken – der normale Lift kostet immerhin 150 Euro je Stunde, der ­Kinderlift die Hälfte. Hettich erzählte dazu, dass es zweierlei Kommentare gebe: Die einen sehen den Preis als Wahnsinn an, buchen aber trotzdem. Die Mehrzahl aber freut sich, wenigstens eine Stunde Skifahren zu dürfen, auch wenn die Mund-Nasenabdeckung zumindest auf dem Parkplatz und im Anstehbereich getragen werden muss – und die Ausweise parat sein müssen, weil die Aktion für die Familie gilt. Mit der Ausnahme, dass Kinder unter 14 Jahren nicht gezählt werden. Dafür entfalle ja das Anstehen fast komplett. Recht.

"Wir haben enorme Fixkosten, was Versicherungen, TÜV und Unterhaltung anbetrifft, zudem muss immer eine Person am Lift stehen und die nötige Sicherheit gewährleisten. Einen großen Gewinn fahren wir da sicher nicht ein, aber wenn es einigermaßen läuft, sind wenigstens die Kosten abgedeckt", stellt der Betreiber fest.

Inhaber hat noch freie Termine in den nächsten Tagen

Derzeit sei das Echo noch etwas verhalten, Termine seien noch zu bekommen, beim Kinderlift sei noch deutlich "Luft nach oben". Zumindest in der kommenden Woche will Hettich den Lift weiterhin so vermieten, was dann komme, hänge auch damit zusammen, ob die Schulen wieder öffneten. Eine Buchung für die normalen Öffnungszeiten sei jederzeit möglich unter der Telefonnummer 0172/4 07 08 58.