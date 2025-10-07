Aktion in Schallbach: Bürger ernten 600 Kilogramm Äpfel

Erstmals lud die Gemeinde Schallbach ihre Bürger zum Äpfelsammeln auf der Streuobstwiese ein.
Windböen pfeifen über das Land, es regnet. Die freiwilligen Apfelernter auf Schallbachs Streuobstwiese lassen sich davon nicht beeindrucken. 13 Erwachsene und sechs Kinder sind auf der gemeindeeigenen Obstwiese beim Bogensportplatz an der Arbeit. Bürgermeister Christian Iselin schüttelt mit einer langen Stange die Äste am Baum, die ungespritzten Äpfel prasseln hinab ins nasse Gras. „S’ isch e gueti Aktion“, findet André Fuchs. Auch seine Tochter Livia ist mit dabei.