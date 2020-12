Aktion in Rottweiler Fußgängerzone "Glühwein-Stau" sorgt für Ärger

Günter Posselt (CDU) bestätigte, dass sich viele Bürger darüber aufgeregt und ihn diesbezüglich angesprochen hätten. "Wenn man sieht was gerade los ist in den Pflegeheimen und Krankenhäusern – das sind prekäre menschliche Schicksale", so Posselt. Er bedauere, dass so eine Aktion da weitere Unsicherheit hineinbringe. In der Unteren Hauptstraße, so ergänzte seine Kollegin Monika Hugger, sei es mit dem To-go-Ausschank am Wochenende auch nicht besser gewesen.

Bürgermeister Christian Ruf bestätigte, dass auch die Stadt viele Hinweise bekommen habe. Es werde "nicht geduldet", was nicht gestattet sei. Es sei klar, dass das Getränk nicht direkt bei der Gastronomie konsumiert werden dürfe. Dies sei ein "vollzugliches Thema", das man an die Polizei weitergeleitet habe. "Wir schreiten ein und sind auch auf die Gastronomen zugegangen", so Oberbürgermeister Ralf Broß.

Laut FDP-Stadtrat Daniel Karrais wundern sich im Gegenzug viele Bürger über die stetig geltende Maskenpflicht in der Fußgängerzone – denn im Normalfall habe man dort zu allen anderen zehn Metern Abstand.

OB Broß erklärte, dies sei keine städtische Entscheidung, sondern basiere auf der Landesverordnung. Und an der gebe es nichts zu rütteln. Auch wenn verständlich sei, dass die stetig neuen Verordnungen für Verwirrung sorgen.