Aktion in Rangendingen: 100 Kinder beim Kinderbibeltag

Neue Straße in Hechingen-Boll Das ist die Lösung für die Hangrutsch-Probleme

In Boll wird die Trasse zum Kirchlein Maria Zell nach Osten verlegt. Den Baubeschluss hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung gefasst. So weit ist das Vorhaben „Kita Stetten“ noch nicht gediehen. Diskutiert wurde über die künftige Gebäudehöhe.