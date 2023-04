Aktion in Oberndorf

1 Birgit Müller-Stark (links) und Simone Kinzel freuen sich über eine weitere Steigerung der Spendensumme. Foto: Hagist

Nach drei Jahren gab es erstmals wieder eine freudenreiche Fasnet mit allem, was dazu gehört. Entsprechend großzügig zeigten sich die Oberndorfer Narren und die zahlreichen Besucher. Bei der Aktion „Narr mit Herz“ wurde ein Rekorderlös erzielt.









Seit 2017 begleitet die Oberndorfer Bürgerstiftung die Fasnetszeit mit ihrem Projekt „Narr mit Herz“ – es werden vor und während der Fasnet gegen eine Spende von drei Euro Narr-mit-Herz-Bändel ausgegeben.

Der Erlös fließt in den Jugendfonds der Bürgerstiftung, um die Jugendarbeit in den Vereinen, sowie eigene Ideen der Jugendlichen auch in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege bei Jugendprojekten zu unterstützen. Aufgrund der noch recht unbefriedigenden Zinssituation sei man als Stiftung darauf angewiesen, zusätzliche Gelder aus den Narr-mit-Herz-Spenden zu generieren, bekräftigt Birgit Müller-Stark.

1600 Bändel verteilt

Bei der diesjährigen Aktion „Narr mit Herz“, die wieder pünktlich am Dreikönigstag begonnen hatte, wurden rund 1600 Bändel verteilt, wobei sich viele Spender großzügig gezeigt, und ihre Spende aufgestockt hätten, so Simone Kinzel von der Bürgerstiftung. Man habe sich aber auch über jede Drei-Euro-Spende genauso gefreut. Bei einem gesamten Erlös von 7383,29 Euro kamen pro Bändel rund 4,60 Euro in den Spendentopf. Ein Oberndorfer Unternehmer hatte sogar mit einer Großspende über 1000 Euro die Bändel für seine Mitarbeiter „gesponsert“.

Man habe auch in diesem Jahr wieder von vielen Vorverkaufsstellen wie Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern profitiert und konnte zudem zahlreiche Einzelpersonen, die dieses Herzensprojekt unterstützen wollten, als motivierte Bändel-Verkäufer gewinnen, so die Organisatorinnen.

Vorfreude auf den Narrentag 2024

Besonders erwähnenswert sei es, so Kinzel, dass trotz der Inflation der Spendengedanke in aller Munde war und man gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Bändel und die Spendensumme noch mal steigern konnte. Ein Höhepunkt soll auch die Fasnet 2024 mit dem Narrentag in Oberndorf sein. Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung setzen große Hoffnung darauf, aufgrund der zu erwartenden Besucherschar vielleicht im nächsten Jahr ein Rekordergebnis zu erzielen.

Wie lassen sich die Fördergelder beantragen? Da bisher für 2023 erst ein Antrag auf Förderung durch den Jugendfonds vorläge, seien weitere Anträge, die formlos gestellt werden können, gerne erwünscht, so Müller-Stark.

Man benötige lediglich eine Projektbeschreibung, die Mitteilung über Eigenleistung oder sonstige Förderungen, sowie die Gesamtkosten. Auch eigeninitiierte Jugend-Projekte und pfiffige Ideen seien willkommen. Gerne könne man dazu im Vorfeld unter Telefon 07423/92 90 622 oder per Mail unter info@buergerstiftung-oberndorf.de Kontakt aufnehmen und Fragen stellen.