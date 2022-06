1 DRK-Mitglieder wie Meinrad Fischer (von links) und Michael Eitelbuss freuen sich über viele Spendenwillige beim Termin in Nordstetten. Foto: DRK-Kreisverband

Mit dem Sommer kommt in jedem Jahr die Klage: Die Blutkonserven werden knapp. Dieses Jahr ist es aber besonders schlimm.















Horb-Nordstetten - Die Corona-Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang bei den Blutspenden geführt. Auch das schöne Wetter sowie die Reise und Unternehmungslust vieler Deutschen führen derzeit dazu, dass die Blutreserven in allen Bundesländern stark geschrumpft sind.

"Engpässe hatten wir im Frühjahr immer, doch so heftig und langanhaltend wie dieses Jahr hatten wir es noch nie. Die Menschen haben zwei Jahre lange gewartet und holen jetzt viel Verpasstes nach. Blutspenden hat da gerade einfach keinen Vorrang", sagt Eberhard Weck, Leiter der Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Roten Kreuz Baden-Württemberg und Hessen.

"Gerne hätten wir einen Bedarf von dreieinhalb bis vier Tagen in den Kühlräumen liegen, um auch schlechte Tage überdauern zu können", so Weck. Momentan liege der Bedarf bei einem bis anderthalb Tagen, und da sei ein Ende schnell in Sicht.

Blut der Gruppe "0 RhD-negativ" ist besonders gefragt

Besonders benötigt wird aktuell das Blut der Blutgruppe "0 RhD-negativ", denn dieses gilt als Universalblut und ist bei einer Bluttransfusion für beinahe jeden Patienten passend. So wird dieses Blut vorwiegend bei schweren Unfällen, wo höchste Eile geboten ist, verwendet. Denn das "Universal Schmiermittel", wie Weck es nennt, erspart Ersthelfern das Herausfinden der Blutgruppe vor Ort.

Dementsprechend wird dieses Blut stark benötigt, doch nur sechs Prozent der deutschen Bevölkerung haben diese besondere Blutgruppe. Allerdings seien gerade alle Blutspenden, egal welcher Blutgruppe, essenziell um die Blutversorgung zu gewährleisten.

Situation akuter denn je

10 Prozent weniger Spender gebe es pro Tag als in den vergangenen Jahren, das macht sich in den Kühlhäusern bemerkbar. "Für Notfälle brauchen wir immer Reserven an Blut in der Hinterhand", sagt Weck. Bei Bahnunglücken, wie Anfang dieses Monats in Bayern, werden viele Blutkonserven gebraucht. Deshalb müsse für solche Fälle ein Notfallstock an Blut aufrechterhalten werden. Bei weiter anhaltender Blutknappheit würde das bedeuten, dass die Lieferungen für nicht lebensnotwendige Operationen in Kliniken pausieren müssten.

"Während der Pandemie wurden viele Operationen in den Kliniken verschoben, die nun nachgeholt werden sollen, aber bei dem aktuellen Blutvorrat wird das schwer. Wir bemühen und redlich genug Blut zusammenzubekommen", so Weck, der in seinen 32 Jahren beim DRK eine vergleichbare Situation noch nicht erlebt hat.

Aktueller Termin

Der DRK-Ortsverein Mühringen und der DRK-Blutspendedienst organisieren eine Blutspendenaktion, die am Montag, 27. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle in Nordstetten stattfindet.

Beim Blutspenden tut man nicht nur anderen, sondern auch sich selbst etwas Gutes: Laut einer Studie der Berliner Charité kann regelmäßiges Blutspenden Patienten mit Bluthochdruck helfen, diesen zu senken.

Das DRK berichtet darüber: "In ihrer einjährigen Studie beobachteten sie insgesamt 292 Blutspender, von denen 146 Personen zu Beginn einen erhöhten Blutdruck aufwiesen. Nach vier Blutspenden à 480 Milliliter konnte der Blutdruck um durchschnittlich 12,2 mmHg systolisch und 6,9 mmHg diastolisch gesenkt werden. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren, auch wer noch nicht Blut gespendet hat."

Aktuell müssen sich alle Spendenwilligen über www.blutspende.de einen Termin reservieren. Weitere Informationen, auch für Erstspender, finden sich auf der Homepage des DRK.