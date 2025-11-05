Aktion in Mühringen: DRK pflanzt einen Zierahorn
Das Foto zeigt Helfer der DRK-Bereitschaft Mühringen, Ortsvorsteher Eckard Lacher, Simon Schneider und Tobias Kiefer bei der Baumpflanzaktion. Foto: DRK Mühringen

Das DRK Mühringen hat rund um sein Heim Baumfällungen vorgenommen, um das Gebäude zu schützen und Licht und Luft an das Haus zu lassen.

Da kam die Nominierung der DRK Bereitschaft Starzach zur „Baumpflanz-Challenge“ gerade zum richtigen Zeitpunkt, um einen neuen Baum zu pflanzen, berichtet das DRK. In Absprache mit der Ortschaftsverwaltung Mühringen, Ortsvorsteher Eckard Lacher und dem bei der Stadt Horb zuständigen Grünflächenmanager Simon Schneider, konnte schnell ein schöner Platz gefunden werden.

 

Pflanzung beim Barfußpfad

Gesagt, getan, so traf sich die DRK-Bereitschaft am Spielplatz Abenteuerland in der Spielstraße in Mühringen. Unter sachkundiger Anleitung und fachlicher Unterstützung von Tobias Kiefer pflanzte das DRK im Bereich des Barfußpfads einen Zierahorn. Der Dank des DRK Mühringen gilt allen Beteiligten, Unterstützern und Helfern.

 