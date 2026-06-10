Aktion in Maulburg: Stadtradeln beginnt mit Tour nach Hausen

1 Beim Stadtradeln heißt es demnächst wieder, Kilometer zu sammeln und damit zugleich der eigenen Gesundheit und dem Klima etwas Gutes zu tun. (Symbolfoto) Foto: Kristoff Meller Mit einer Fahrt nach Hausen und zum Kastanienfest im Ort startet Maulburg in die Stadtradeln-Kampagne.







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Die Gemeinde Maulburg startet am Sonntag, 14. Juni, in die diesjährige Stadtradeln-Kampagne. Mit einer gemeinsamen Auftaktfahrt lädt die Gemeinde alle Bürger ein, aktiv dabei zu sein und ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität zu setzen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Rathausplatz in Maulburg. Von dort radeln die Teilnehmer gemeinsam in Richtung Hausen, wo die Gruppe gegen 11 Uhr erwartet wird. Als erstes Ziel der Tour wartet das Hebelhaus, das an diesem Tag geöffnet ist und Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme an einer kleinen Führung bietet. Wer die Pause lieber gemütlich gestalten möchte, kann sich laut Ankündigung bei Getränken und Snacks im Freien entspannen.