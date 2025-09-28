Aktion in Lörrach: Die Stadt verschenkt 100 Bäume

1 Fünf Obstbaumsorten stehen zur Auswahl. (Symbolfoto) Foto: Pixabay „Ich will bei Dir Wurzeln schlagen“: Unter diesem Motto verschenkt die Kommune 100 Bäume an Bürger, die in Lörrach wohnen.







„Ich will bei Dir Wurzeln schlagen“: Unter diesem Motto verschenkt die Kommune wieder 100 Bäume an Bürger, die im Lörracher Stadtgebiet wohnen. Zur Auswahl stehen fünf Obstbaumsorten: Zwetschge (Wangenheims Frühzwetsche), Apfel (Roter Bellefleur), Birne (Clapp‘s Liebling), Kirsche (Büttners rote Knorpelkirsche) und Quitte (Konstantinopler Apfelquitte). Die Bäume werden als Halbstamm (rund ein Meter hoch) abgegeben. „Die Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen sowie nach Prüfung der Teilnahmeberechtigung“, teilt die Verwaltung mit. Pro Haushalt beziehungsweise pro Grundstück wird jeweils ein Baum abgegeben. Mitarbeiter der Stadt sowie deren Eigenbetriebe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Anmeldung ab sofort nur online unter https://eveeno.com/100-baeume möglich. Voraussichtlich im November können die Bäume beim Eigenbetrieb Stadtgrün abgeholt werden.