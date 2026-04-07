Aktion in Kandern: 48 Personen lassen sich typisieren

Drei junge Leute zeigen in Kandern mit einer Typisierungsaktion ein Herz für krebskranke Menschen – mit Erfolg.
Als „rundum ein Erfolg“ wertet Anna Bauer, die zusammen mit Fatima Khapizova und Charlie Polat, Betreiber der an der Waldeckstraße in Kandern ansässigen „Charlie’s Bar“, am Ostersonntag eine Typisierungsaktion „Gemeinsam gegen Blutkrebs“ organisiert und veranstaltet hat. 48 Personen, überwiegend jüngere Menschen, haben sich im Laufe des Tages in den Dienst der guten Sache gestellt, um sich für die Freiburger Stammzelldatei typisieren zu lassen.