Aktion in Kandern: 48 Personen lassen sich typisieren

Drei junge Leute zeigen in Kandern mit einer Typisierungsaktion ein Herz für krebskranke Menschen – mit Erfolg.

Als „rundum ein Erfolg“ wertet Anna Bauer, die zusammen mit Fatima Khapizova und Charlie Polat, Betreiber der an der Waldeckstraße in Kandern ansässigen „Charlie’s Bar“, am Ostersonntag eine Typisierungsaktion „Gemeinsam gegen Blutkrebs“ organisiert und veranstaltet hat. 48 Personen, überwiegend jüngere Menschen, haben sich im Laufe des Tages in den Dienst der guten Sache gestellt, um sich für die Freiburger Stammzelldatei typisieren zu lassen.

Mit jedem typisierten und in der Stammzelldatei registrierten Menschen wird für an Leukämie Erkrankte die Chance größer, vielleicht einen passenden Stammzellspender zu finden. Bei der reibungslos verlaufenen Aktion mussten die Unterstützer lediglich einen Abstrich an der Wangeninnenseite machen lassen.

Geld gespendet

Es sind laut Anna Bauer auch Leute in „Charlie’s Bar“ gekommen, die bereits schon in einer Datei registriert oder aber zu alt für eine Spende sind. Dennoch haben auch diese Personen die Benefizaktion unterstützt, indem sie Geld in die aufgestellte Spendenbox zugunsten der Freiburger Stammzelldatei hineinlegten.

Die drei uneigennützig tätigen und hilfreichen Organisatoren halten es für denkbar, dass sie in naher Zukunft eine weitere Typisierungsaktion veranstalten. „Dann möglicherweise in einem anderen Ort, eventuell im Müllheimer Raum“, sagt Bauer.