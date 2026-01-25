Aktion in Juz Hechingen: Klamottentauschtag des Juz am 27. Januar

1 Der Klamottentauschtag des Juz Hechngen findet am 27. Januar statt. Foto: privat Der Kleidertauschtag des Hechinger Juz geht in die sechste Runde. ​







Das Hechinger Juz startet wieder eine Klamottentausch-Aktion, diesmal als Clean-up zum neuen Jahr. Wer sich vom vergangenen Jahr und altem Ballast zu befreien möchte, kann bei der „Klamotten-Ausmist-Challenge“ mit dem Aufruf, die Kleiderschränke bis 27. Januar „auszumisten“, mitmachen. Ziel ist es, die aussortierten Klamotten, Jacken, Schuhe, Mützen, Taschen und vieles mehr vor dem Klamottentauschtag, spätestens am Dienstag, 27. Januar, 17 Uhr, im Jugendzentrum in Kaufhausstraße 9 abzugeben. Am Mittwoch, 28. Januar, findet dann von 16 bis 20 Uhr der Klamottentauschtag statt. „Dann werden im Juz gut erhaltene Sachen munter gesichtet, gewählt und getauscht, und damit der Sinn für Nachhaltigkeit und Vintage mit Spaß gefördert“, so schreiben die Veranstalter.​