Aktion in Jettingen: Ein Wasserturm wird zur riesigen Adventskerze

Am 7. Dezember „entzünden“ der Jettinger Bürgermeister Hans-Michael Burkhardt und Böblingens Landrat Roland Bernhard gemeinsam die „größte Adventskerze“ auf jeden Fall im Landkreis Böblingen, vielleicht auch in Baden-Württemberg.

Im Rahmen einer Lichtinstallation der Herrenberger Eventagentur EMT Event-Media-Tec wird der über 19 Meter hohe Jettinger Wasserturm in Szene gesetzt. Beginn ist um 17 Uhr. Die besondere Adventskerze wird nur an diesem einen Abend erstrahlen. Das meldet der Landkreis Böblingen.

Vor Ort ist durch den VFL Oberjettingen und den Waldkindergarten, die „Jettinger Waldameisen“, für das leibliche Wohl gesorgt. Landrat Bernhard freut sich auf viele Besucher: „In dieser dunklen Jahreszeit sind Lichtinstallationen immer eine schöne Idee, und ich freue mich, dass der Jettinger Wasserturm so passend in Szene gesetzt wird.“

Jettingen ist die höchstgelegene Gemeinde im Kreis Böblingen

Seitens des Landkreises habe man die Naherholung und die freizeittouristische Attraktivität durchaus immer im Blick. „Jettingen ist die höchstgelegene Gemeinde im Landkreis Böblingen und bietet tolle Wander- oder Radtouren mit schönen Weitsichten. Der Wasserturm ist durch die Beleuchtung auch ein Ziel an diesem Adventswochenende.“

Für Bürgermeister Burkhardt ist die Aktion auch eine Art Schlusspunkt unter die jahrelange Sanierung des Wasserturms, der im Eigentum des Zweckverbands Gäuwasserversorgung steht. Dort im Wasserturm mit Haupthochbehälter werden die Eigenwässer des Zweckverbands und das Fremdwasser vom Zweckverband Bodenseewasserversorgung im Verhältnis 50:50 gemischt.

Highlight der Gemeinde und des Landkreises

„Der Oberjettinger Wasserturm der Gäuwasserversorgung ist eine Landmarke, die man von weit her sieht“, so Hans Michael Burkhardt. „Ich freue mich, dass dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, Highlight unserer Gemeinde und des Landkreises in Szene gesetzt wird und damit ein einmaliges Erlebnis in der Adventszeit bietet.“

Die Gemeinde Jettingen hat sogar zwei Wassertürme – der ältere der Beiden liegt auf dem höchsten Punkt des Landkreises Böblingen im Bereich des Kühlenberg; dieser Bereich war erst kürzlich touristisch aufgewertet worden.

Man kann mit dem Auto nicht direkt bis zum Turm fahren

Die Lichtinstallation findet am neueren der beiden Türme statt; im Bereich der Umfahrung Oberjettingens. Man kann mit dem Auto nicht direkt bis zum Turm fahren, deshalb wird dazu aufgerufen, die Sammelplätze zu nutzen: am Grenzbaum (Kreisverkehr an der L 1362 Richtung Emmingen, erste Feldwegeinfahrt links), oder vom Industriegebiet Ankental (Wildberger Straße) oder vom Parkplatz des Sportgeländes VFL Oberjettingen.