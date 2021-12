1 An diesem Wochenende wird in der Hohenberghalle in Horb wieder geimpft. Foto: © Prostock-Studio – stock.adobe.com

"Horb impft" lautet wieder das Motto am kommenden Wochenende: An diesem Samstag und Sonntag können laut Pressemitteilung der Stadt von 11 bis 16 Uhr erwachsene Impfwillige ab 18 Jahren nach vorheriger Terminvereinbarung in der Horber Hohenberghalle geimpft werden.















Horb - Michael Gregor, ehrenamtlicher Vorstand des Johanniter Regionalverbands Württemberg Mitte erklärt: "Die ehrenamtliche Tätigen der Johanniter Unfallhilfe im Ortsverband Horb sehen diese Impf-Aktion als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Horb und den Landkreis Freudenstadt. Für diese beiden Tage haben wir ein ehrenamtliches Team zusammengestellt, das heißt von den Ärztinnen und Ärzten bis hin zu den Dokumentationskräften arbeiten alle unentgeltlich, um die Impfquote in der Region zu erhöhen."

Wer eine Impfung erhalten möchte, muss vorher einen Termin unter www.landkreis-freudenstadt.de/impfen buchen (Freischaltung voraussichtlich Mittwochabend). Wenn nötig, sollten Impfwillige sich hierbei von Verwandten und Bekannten unterstützen lassen, denn es besteht keine Möglichkeit, Termine telefonisch zu vereinbaren. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich online.

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Freudenstadt und Unterstützung der Horber Stadtverwaltung werden vier Impfteams und zahlreiche ehrenamtlich Tätige des Ortsverbandes Horb in die Hohenberghalle kommen. Dabei können an jedem Impftag etwa 250 bis 300 Personen geimpft werden. "Es werden Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen (Boosterimpfung) angeboten. Eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) kann allerfrühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung oder Genesung oder vier Wochen nach der Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erfolgen", heißt es in der Pressemitteilung

Eine Impfstoffwahlmöglichkeit bestehe aufgrund der aktuell knappen Liefermengen an Biontech nicht – über 30-Jährige erhalten Moderna, unter 30-Jährige und Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche (bitte Mutterpass mitbringen) erhalten "in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit" den Impfstoff von Biontech.

Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der gelbe Impfpass. Wer keinen Impfpass hat, erhält eine Ersatzbescheinigung. Privatversicherte ohne Versicherungskarte sollen einen Informationszettel mit den Angaben von Namen, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer und der Krankenversicherung mitbringen.

Für einen schnelleren Ablauf sind darüber hinaus der vorab ausgefüllte, unterschriebene und ausgedruckte Anamnesebogen sowie die Einverständniserklärung mitzubringen. Die Formulare sind auf der städtischen Homepage unter www.horb.de hinterlegt. Auch ein Aufklärungsbogen kann hier heruntergeladen werden. Der Eintritt ist nur mit einer medizinischen Maske gestattet.

Da es trotz Terminvereinbarung auch zu Wartezeiten kommen kann, wird warme Kleidung empfohlen.